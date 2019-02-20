Политика

Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерамКоммерсантъ 04:49

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил пересчитать размер социальных доплат к пенсиям «задним числом». По его словам, многие пенсионеры не получили выплаты за первый месяц 2019 года из-за того, что размер их пенсий превысил прожиточный минимум.
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Владимир Путин
Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они не дополучили.
— Владимир ПутинРИА Новости Крым 04:50

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