Чтобы это тоже были не средние показатели, усреднённые, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей — чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усреднённые, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно.