Политика
Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближеВести.Ru 04:20
В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:12, Вашингтон
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Экономика
Долгострой «СУ-155» в Янино ввели в эксплуатацию
Обновлено в 06:18
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено 20 июня в 15:23
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов
Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Политика
Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии
Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 05:42
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих
В Петербурге во время ремонтных работ на фасаде дома номер 78 по Рижскому проспекту обрушились строительные леса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 07:55
Политика
Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста
Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:23
Футбол
«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника стамбульского "Галатасарая" Мартина Линнеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:44
Хоккей
Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»
Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Наука
По атомному радио впервые в истории передали музыку
Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Здоровье
Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено в 07:24
Авто
GMC намерена возродить старую модель
Модель была снята с производства более десяти лет назад, но в новом отчете компании говорится о намерении возродить легендарный внедорожник в качестве конкурента Jeep Wrangler и Ford Bronco.
Обновлено в 02:28
Игры
В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК
Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Кино
Американская актриса Мэрил Стрип отмечает 70-летний юбилей
Американская актриса театра и кино, продюсер Мэрил Стрип 22 июня отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 06:07
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27