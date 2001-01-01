Политика

Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближеВести.Ru 04:20

В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
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Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе

Вести.Ru04:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:12, Вашингтон
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«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
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В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
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Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
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Долгострой «СУ-155» в Янино ввели в эксплуатацию

Обновлено в 06:18
Политика

Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
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Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

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Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

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Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
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РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов

Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
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Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Политика

Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии

Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 05:42
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Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Происшествия

В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих

В Петербурге во время ремонтных работ на фасаде дома номер 78 по Рижскому проспекту обрушились строительные леса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 07:55
Политика

Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста

Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:23
Футбол

«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника стамбульского "Галатасарая" Мартина Линнеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:44
Хоккей

Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»

Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Политика

Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Наука

По атомному радио впервые в истории передали музыку

Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Здоровье

Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено в 07:24
Авто

GMC намерена возродить старую модель

Модель была снята с производства более десяти лет назад, но в новом отчете компании говорится о намерении возродить легендарный внедорожник в качестве конкурента Jeep Wrangler и Ford Bronco.
Обновлено в 02:28
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В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК

Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.
Обновлено вчера в 14:23
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Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

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Американская актриса Мэрил Стрип отмечает 70-летний юбилей

Американская актриса театра и кино, продюсер Мэрил Стрип 22 июня отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 06:07
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
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В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
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Джереми Хант
Британский политик
Британский политик, член Консервативной партии, министр иностранных дел Великобритании с 9 июля 2018 года. Министр здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона, а также в первом и втором кабинетах Терезы Мэй.
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