Политика
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогахРИА Новости 07:39
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
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Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество
Выпускникам в Красноярске подарили торт «с надгробиями»
В Красноярской школе № 143 родители и учителя подарили выпускникам торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у Минстроя
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Общество
Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары
Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму
Обновлено в 04:06
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Авто
Opel рассекретил новое поколение Corsa
Немецкая компания Opel представила хетчбэк Corsa нового поколения.
Обновлено в 06:54
Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Кино
Посмертный проект Стэна Ли выйдет в свет в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли – роман «Уловка света» (A Trick of the Light) – будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 07:07
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС
Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Суд перевел фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» под домашний арест
Самарский районный суд в среду изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, который является фигурантом уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 07:57
Экономика
Россия сохранит второе место на рынке вооружений — Рособоронэкспорт
РФ уверенно сохранит второе место, заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев на пятом международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 03:04
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Политика
Билеты в Грузию подорожали на треть
Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть.
Обновлено в 06:35
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Макрон проведет двустороннюю встречу с Путиным на полях G20
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20.
Обновлено в 08:19
Гаджеты
«Купил 4К-телек за копейки»: В России стартовали продажи телевизора Xiaomi
В России стартовали продажи их нового и дешевого телевизора с разрешением 3840 на 2160 пикселей (4К).
Обновлено в 04:18
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье
Власти Краснодарского края направят почти 854 млн рублей на лекарства льготникам
Власти Краснодарского края в 2019 году дополнительно выделили из бюджета почти 854 млн рублей на лекарства для льготников, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.
Обновлено в 08:01
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом
В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45