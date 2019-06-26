Политика

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогахРИА Новости 07:39

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
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Путин призвал не прятать камеры на опасных участках дорог

Известия08:08

Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах

Ведомости07:43

Путин заявил, что нельзя прятать камеры на опасных участках автомобильных дорог

ТАСС07:41

Владимир Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах

Российская газета07:43

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

РИА Новости07:39

Путин потребовал не прятать камеры на опасных участках дорог

РБК07:32

Путин призвал не прятать камеры на российских дорогах

RT на русском07:29
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Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество

Выпускникам в Красноярске подарили торт «с надгробиями»

В Красноярской школе № 143 родители и учителя подарили выпускникам торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у Минстроя

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Общество

Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары

Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму

Обновлено в 04:06
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Авто

Opel рассекретил новое поколение Corsa

Немецкая компания Opel представила хетчбэк Corsa нового поколения.
Обновлено в 06:54
Спорт

Иранский двойник Месси опроверг обвинения в совращении 23 девушек

Обновлено в 06:46
Политика

Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Кино

Посмертный проект Стэна Ли выйдет в свет в виде книги

Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли – роман «Уловка света» (A Trick of the Light) – будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 07:07
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС

Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Суд перевел фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» под домашний арест

Самарский районный суд в среду изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, который является фигурантом уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 07:57
Экономика

Россия сохранит второе место на рынке вооружений — Рособоронэкспорт

РФ уверенно сохранит второе место, заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев на пятом международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 03:04
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Политика

Билеты в Грузию подорожали на треть

Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть.
Обновлено в 06:35
Кино

Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Макрон проведет двустороннюю встречу с Путиным на полях G20

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20.
Обновлено в 08:19
Гаджеты

«Купил 4К-телек за копейки»: В России стартовали продажи телевизора Xiaomi

В России стартовали продажи их нового и дешевого телевизора с разрешением 3840 на 2160 пикселей (4К).
Обновлено в 04:18
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье

Власти Краснодарского края направят почти 854 млн рублей на лекарства льготникам

Власти Краснодарского края в 2019 году дополнительно выделили из бюджета почти 854 млн рублей на лекарства для льготников, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.
Обновлено в 08:01
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР

«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Красноярском крае осуждена экс-замминистра: 10 лет и штраф 190 млн

Обновлено в 06:35
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
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