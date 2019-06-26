Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогахРИА Новости 07:39

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

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