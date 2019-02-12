Экономика
Путин призвал не допускать повышения ипотечной ставкиВзгляд.ру вчера в 13:21
Во время расширенного заседания президиума Госсовета президент России Владимир Путин призвал стимулировать строительство нового жилья и не допускать повышения ипотечной ставки для населения.
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Мы должны обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке, рынке ипотечного кредитования. Совсем недавно это было в районе девяти процентов, сейчас плюс 2 процентных пункта, то есть, уже 11 процентов в среднем по стране. Это ожидаемый эффект
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Путин призвал Госсовет внимательно следить за ростом ипотечной ставки
Rambler News Serviceвчера в 11:46
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Политика
Украинскую журналистку выгнали из студии передачи на «России 1»
Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к произошедшей в Одессе трагедии в мае 2014 года, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.
Обновлено в 07:53
Политика
Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России
Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:36
Культура
Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе
Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.
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Космос
NASA завершило миссию ровера Opportunity на Марсе
Обновлено в 14:27
Общество
Илон Маск по-русски восхитился перевернутыми «Жигулями»
Пост разместил российский телеканал НТВ утром в среду, 12 февраля.
Обновлено в 03:51
Технологии
«Умная» кровать Ford LKB Hero проследит за соблюдением границ
Новая кровать LKB Hero самостоятельно отслеживает соблюдение границ и перемещает «нарушителей» на свои половины кровати.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В результате теракта в Иране погибли 20 военных
По меньшей мере 20 военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в среду агентство ИРНА.
Обновлено в 11:28
Происшествия
«ЮТэйр» объяснила требование купить 11 мест для двоих детей-инвалидов
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ в среду сообщило, что начало проверку информации о том, что по требованию авиакомпании Utair женщине пришлось купить 11 авиабилетов на рейс Курган – Москва для двух ее детей с ограниченными возможностями передвижения, которые возвращались домой после операции.
Обновлено в 10:41
Авто
Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
Обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, производство которого началось в Таиланде в конце 2018 года, в марте приедет в Россию.
Обновлено в 12:20
Политика
МИД Молдавии попросил отозвать своего посла в России
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сообщил, что ведомство обратилось с просьбой к правительству страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла республики в России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Авто
Range Rover Sport HST получил гибридную версию
Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В телецентре «Останкино» вспыхнул пожар
Обновлено в 12:02
Общество
Черный леопард второй раз в истории попал на фото
До сих пор единственной фотографией, свидетельствовавшей о существовании черного леопарда, был снимок 1909 года, сделанный в Эфиопии.
Обновлено в 06:41
Политика
Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили один из горнолыжных склонов в рамках визита белорусского лидера в Сочи.
Обновлено в 09:39
Авто
Skoda показала первые изображения купе-кроссовера Vision iV
Компания Skoda анонсировала премьеру концепта нового электрического купе-кроссовера Vision iV.
Обновлено вчера в 10:43
Спорт
IBU заблокировал контракт СБР на 100 миллионов рублей
Международный союз биатлонистов (IBU) блокирует контракт Союза биатлонистов России (СБР) на сумму 100 миллионов рублей за три года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Общество
Климатическая весна в Москве ожидается в конце марта
Приход климатической весны в Москве прогнозируется в последних числах марта.
Обновлено в 07:32
Авто
Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020
Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
Пользователь нашел способ вывести iPhone из строя через голосовой ввод
Устройства Apple с операционной системой iOS 12 оказались неустойчивы к пятикратному повторению слова «дефис» при голосовом наборе.
Обновлено в 10:09
Общество
В Калининграде отменили концерт Элджея
В Калининграде отменили концерт рэпера Алексея Узенюка (Элджей), запланированный на 16 февраля, сообщают организаторы выступления на своей странице в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Москве «муж на час» изнасиловал и ограбил журналистку
Завершив работу, "муж на час" начал домогаться журналистки, а потом и вовсе изнасиловал ее.
Обновлено вчера в 05:38
Авто
Россияне смогут зарабатывать на продаже данных своего авто
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Авто
Кабриолет Lada Niva продали за 5 300 долларов
Внедорожник, накатавший за 30 лет всего 75 000 километров, ушел с молотка за 5 300 долларов.
Обновлено в 08:27
Общество
Instagram рассказал, почему пользователи внезапно потеряли подписчиков
Instagram подтвердил наличие ошибки, из-за которой у пользователей снижается количество подписчиков.
Обновлено в 13:38
Общество
Адвокат Арашукова разъяснила его просьбу о переводчике
Адвокат арестованного сенатора Рауфа Арашукова опровергла его слова о плохом владении русским языком и просьбу предоставить переводчика.
Обновлено в 14:21
Транспорт
Москва возглавила рейтинг городов с самыми длинными пробками в мире
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Умер генконструктор НПЦАП Сергей Казаков
Обновлено в 12:38
Авто
BMW представила спортивные кроссоверы X3 M и X4 M
Стоимость новых BMW X3 M и BMW X4 M пока не озвучивалась, но баварцы заявляют, что серийное производство начнется на заводе в Спартанбурге, штат Южная Каролина, уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 02:39
Хоккей
СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 13:42