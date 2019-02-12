Владимир Путин призвал не допустить роста ставок по ипотекеПетербургский дневник вчера в 22:01

Мы должны обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке, рынке ипотечного кредитования. Совсем недавно это было в районе девяти процентов, сейчас плюс 2 процентных пункта, то есть, уже 11 процентов в среднем по стране. Это ожидаемый эффект

Владимир Путин призвал не допустить подорожания ипотеки, отметив, что «залог поступательного развития строительного сектора – это устойчивый спрос на жилье». Также он подчеркнул, что в связи с этим необходимо обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке.

Владимир Путин призвал не допустить роста ставок по ипотеке

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