Политика
Путин призвал навести порядок в лесной отраслиТАСС 10:18
Ситуация с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли требует наведения порядка, особенно остро проблема стоит в Иркутской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:36, Ашберн
Гаджеты
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Политика
Путин прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес
Российский президент Владимир Путин во время выступления на Медиафоруме Общероссийского Народного Фронта «Правда и Справедливость» прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 11:00
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Игры
Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения
Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено в 17:14
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Музыка
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Технологии
Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников
Минтруд закупается отечественными ОС В законе говорится, что экспертиза включает анализ клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных освидетельствуемого лица.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив
Обновлено в 20:28
Финансы
Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Анатолий Якунин уходит в самооборону
После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Политика
Порошенко успел договориться с ЕС о продлении санкций против России
Константин Елисеев, замглавы администрации действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что глава страны достиг с Брюсселем "принципиальной договоренности" о продлении санкций против России.
Обновлено в 17:51
Наука
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски
Обновлено вчера в 01:28
Здоровье
В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии
Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Политика
Трамп отчитался о доходах за 2018 год
Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46