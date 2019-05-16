Политика

Путин призвал навести порядок в лесной отраслиТАСС 10:18

Ситуация с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли требует наведения порядка, особенно остро проблема стоит в Иркутской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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В. Путин: «В Иркутске с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит особенно остро»

Иркутск Сегодня11:18

Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

РБК10:57

Путин пошутил про охоту губернатора Левченко на спящего медведя

РЕН ТВ10:39

Путин призвал навести порядок в лесной отрасли

ТАСС10:18

Путин: в лесной отрасли воровство ужасное

News.ru10:01

Путин заявил об «ужасном» воровстве в лесной отрасли

Коммерсантъ10:36

Президент обратил внимание на проблему криминального лесопользования в Иркутской области

Твой Иркутск11:50
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Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа

Обновлено в 10:55
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В Японии заканчиваются телефонные номера

Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Политика

Путин прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес

Российский президент Владимир Путин во время выступления на Медиафоруме Общероссийского Народного Фронта «Правда и Справедливость» прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 11:00
Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Игры

Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения

Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено в 17:14
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Музыка

Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала

Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Технологии

Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников

Минтруд закупается отечественными ОС В законе говорится, что экспертиза включает анализ клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных освидетельствуемого лица.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

Обновлено в 20:28
Финансы

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма

Обновлено в 12:01
Общество

Анатолий Якунин уходит в самооборону

После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

Порошенко успел договориться с ЕС о продлении санкций против России

Константин Елисеев, замглавы администрации действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что глава страны достиг с Брюсселем "принципиальной договоренности" о продлении санкций против России.
Обновлено в 17:51
Наука

Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски

Обновлено вчера в 01:28
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Здоровье

В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии

Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Политика

Трамп отчитался о доходах за 2018 год

Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
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Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
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