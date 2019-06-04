Политика

Путин потребовал избавиться от позора с обманутыми дольщикамиМосковский Комсомолец 14:21

Президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что от словосочетания "обманутые дольщики" необходимо избавиться в течение пары лет. Путин добавил, что и словосочетание, и само явление - "позорные".
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Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

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РИА Новости11:00

Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с обманутыми дольщиками

Говорит Москва11:18
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