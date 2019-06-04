Политика
Путин потребовал избавиться от позора с обманутыми дольщикамиМосковский Комсомолец 14:21
Президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что от словосочетания "обманутые дольщики" необходимо избавиться в течение пары лет. Путин добавил, что и словосочетание, и само явление - "позорные".
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Авто
Focus (Германия): «Лада» уходит с европейского рынка — что будет с культовым российским автопроизводителем? (Focus)
Новые, весьма жесткие экологические требования ЕС требуют жертв: в апреле сообщили, что российская марка «Лада» покинет европейский рынок.
Обновлено в 18:20
Авто
Lada Vesta получит электронную приборную панель
На Lada Vesta с завода установлена аналоговая приборная панель со стрелками, тогда как на большинстве современных иномарок уже применяются электронные приборы.
Обновлено в 02:11
Футбол
СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Кино
В России снимут сериал про Чернобыль в ответ на американскую версию
В России снимут собственный сериал про катастрофу на чернобыльской АЭС в ответ на американскую версию.
Обновлено в 17:05
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено в 19:54
Здоровье
Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару
Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.
Обновлено в 21:34
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Здоровье
Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии
В столицу Сирии прилетела делегация российских врачей.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Происшествия
При посадке рейса Анталья - Барнаул возникла техническая неисправность
Техническая неисправность возникла при посадке рейса Анталья - Барнаул, приземлившегося в аэропорту назначения в ночь со вторника на среду, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Барнаула.
Обновлено в 22:01
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Политика
В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса
Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено в 16:03
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Происшествия
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия
Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов
Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ.
Обновлено в 21:41
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Технологии
Как подготовиться к апокалипсису: 7 советов для начинающего выживальщика
Выживальщики бывают разные Еще два года назад The New Yorker писал о любопытной тенденции: все больше сверхбогатых людей в США готовится к концу света – в их числе соучредитель и гендиректор сайта Reddit Стив Хаффман, бывший менеджер по продукции Facebook Антонио Гарсиа Мартинес, директор фонда венчурных инвестиций Mayfield Fund Тим Чанг и многие другие.
Обновлено в 17:18
Происшествия
На Савушкина из-за прорыва трубы фонтан с водой повредил автомобили
На улице Савушкина на парковке у ТК "Меркурий" рядом с домом № 141 забил фонтан с водой из-за прорыва трубы.
Обновлено в 13:57
Политика
Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций
Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено в 16:55
Футбол
Украинский защитник отказался от перехода в «Зенит»
Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, что отклонил бы предложение из России, но хотел бы попробовать свои силы за границей.
Обновлено в 08:08