Политика
Путин потребовал избавиться от понятия «обманутые дольщики»МИР 24 11:32
Президент России Владимир Путин потребовал в ближайшие годы избавиться от понятия «обманутые дольщики», передает телеканал «МИР 24».
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Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Финансы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес
Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»
Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Общество
ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Политика
На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги
Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
Обновлено в 19:48
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 03:08
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Нюша объяснила слова Крида об их расставании «внутренними комплексами»
Мингалимова напомнила, что во многих интервью музыкант упомянул, что пара рассталась из-за разного материального статуса, а также из-за того, что якобы семья Нюши не одобряла их отношения.
Обновлено в 15:04
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов
В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:40
Политика
Профессор из США рассказал, откуда может начаться война с РФ
Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны.
Обновлено в 13:52
Авто
Lamborghini построила вседорожный Huracan
Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено в 11:20
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Названы самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
В Улан-Удэ ликвидируют Детскую клиническую больницу
Как сообщает пресс-секретарь главы региона, ДКБ ликвидируют как самостоятельное учреждение и присоединят к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».
Обновлено в 11:10
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Авто
АвтоВАЗ подтвердил работу над новым поколением Lada 4x4 «Нива»
Новое поколение модели Lada 4x4 будет выпущено. Работа над ним идет полным ходом.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
США после выхода из ДРСМД могут разместить ракеты в Азии и Европе
США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.
Обновлено в 11:29
Общество
Испанская полиция предупредила о популярных способах «развода» туристов
Испания остается одним из самых популярных направлений в Европе у россиян, с начала года эту страну посетили более 271 тысячи туристов из России.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В США арестовали полицейского за бездействие во время перестрелки в школе
В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Здоровье
«Программа должна быть пересмотрена»: алтайский думец нашел изъяны в плане борьбы с онкологией
Депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов на пресс-конференции 4 июня рассказал об основных направлениях федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, а также обозначил наметившиеся риски и проблемы.
Обновлено в 07:54