Политика
Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасльТАСС 06:52
Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента. Такую задачу он поставил на заседании Совета безопасности РФ.
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Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни.
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Технологии
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Общество
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии бывшей студентки МГУ им. Ломоносова Варвары Карауловой соответствуют современной концепцию гуманизации уголовного права в России, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
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Технологии
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Печальный опыт «Яндекса» Недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки, которая имела место в середине марта.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Турция может изменить параметры российской ЗРС С-400
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В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Политика
В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Экономика
ГК «ПИК» намерена направить на выплату дивидендов 15 млрд рублей
Ранее сообщалось, что чистая прибыль ГК "ПИК" в 2018 году выросла почти в семь раз и составила 21,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:41
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине
Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock
Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
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Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
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Политика
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Занявший второе место в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов.
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Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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Политика
США объявят о новых санкциях против ряда стран
В среду, 17 апреля, Соединенные Штаты собираются объявить о введении новых санкций в отношении ряда стран, передает Reuters.
Обновлено в 12:55
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Напомним, ранее официальные представители украинской нефте- и газодобывающей компании Украина «Укрнафта» заявили о том, что постоянный третейский суд в Гааге вынес решение о взыскании с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату своего имущества в Крыму.
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Происшествия
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Автомобиль Mitsubishi сбил женщину 1951 года рождения. Она попала под колеса автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Обновлено в 16:03
Авто
Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию
Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09
Политика
Трампа отказались пускать на одну из крупнейших вечеринок США
Главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур заявила, что ни при каких обстоятельствах не пустит президента США Дональда Трампа на одно из крупнейших событий в фэшн-индустрии — ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен Met Gala.
Обновлено в 14:12
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
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Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Здоровье
Орловские медики пригрозили властям работать на одну ставку
Если требования медиков не будут выполнены, они грозятся работать только на одну ставку, и тогда скорая помощь не сможет делать столько выездов, сколько выполняет сейчас.
Обновлено в 08:48
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04