Политика
Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасльТАСС 06:52
Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента. Такую задачу он поставил на заседании Совета безопасности РФ.
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Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни.
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Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Футбол
Де Хеа подвел «Юнайтед» в самый ответственный момент. Пропустил под собой удар Месси
«МЮ» летит на «Камп Ноу» 0:2. Команду Сульшера внезапно подвел Давид Де Хеа – он пропустил под собой удар Месси с правой.
Обновлено в 16:03
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Сытина прогнали с передачи «Время покажет»
Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Транспорт
Движение на Сокольнической линии метро ввели в график
Движение на восточном участке Сокольнической линии введено в график, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 06:16
Наука
Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде
Обновлено вчера в 00:59
Политика
Иордания отзывает своего посла из Румынии
В правительстве Иордании приняли решение отозвать своего посла в Румынии.
Обновлено в 18:26
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Общество
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
Обновлено в 09:58
Космос
В России планируют разработать новый скафандр для космонавтов
Разработку нового модульного скафандра для космонавтов планирует начать в 2019 году НПП "Звезда".
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Мужчина застрелил четверых знакомых и сдался полиции в Канаде
Личность мужчины не раскрывается, однако известно, что он убивал только знакомых ему людей, которые проживали в разных районах города.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Charlie Hebdo опубликовал скандальную карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Скандальный сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил обложку нового номера, на которой изображен ухмыляющийся президент Франции Эммануэль Макрон, а на его голове горит Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено в 08:34
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Общество
Посетители вновь смогут посетить Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина на Красной площади в центре Москвы в среду вновь откроется для посетителей после двухмесячных профилактических работ.
Обновлено в 17:15
Культура
Антон Алиханов рассказал о «маяке русской культуры на Балтике»
Музейно-образовательный комплекс в Калининграде станет новым маяком русской культуры на Балтике.
Обновлено вчера в 19:14