Политика
Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасльТАСС 06:52
Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента. Такую задачу он поставил на заседании Совета безопасности РФ.
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Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни.
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Общество
Россиянам разрешили собирать мох и камыш
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Авто
Cadillac раскрыл характеристики нового седана Cadillac CT5
Компания Cadillac раскрыла основные технические характеристики нового бизнес-седана CT5.
Обновлено в 10:16
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Политика
Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:15
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Суд приступил к изучению видеоматериалов по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы начал изучение видеоматериалов по делу о потасовках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 12:16
Технологии
Представители Apple Books переговорили с российскими издательствами
Представители трех ведущих отечественных издательств сообщили, что иностранцы в процессе своей поездки во всех подробностях расспрашивали о российском рынке электронных книг, перспективе развития и пиратстве, но о каких-либо конкретных планах Apple они не рассказали.
Обновлено в 05:52
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Обновлено в 12:02
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
В Кремле не готовы комментировать информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, о якобы подготовке указа, который предоставит возможность жителям Донбасса получать российские паспорта в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:10
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Футбол
Мостовой рассказал, за счёт чего «Аякс» может победить «Ювентус» в четвертьфинале ЛЧ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и амстердамским «Аяксом».
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов
Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП
Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Обновлено в 12:53
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Политика
Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету
Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
Обновлено в 14:10
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Политика
На Украине вышла на свободу Надежда Савченко
Обновлено в 02:56