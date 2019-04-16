Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасльТАСС 06:52

Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента. Такую задачу он поставил на заседании Совета безопасности РФ.
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Владимир Путин
Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни.
— Владимир ПутинФАН 06:42

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