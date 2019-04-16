Политика

Путин признал проблемы в ракетно-космической отраслиГазета.Ru 07:17

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России призвал к решению проблем в ракетно-космической отрасли, передает корреспондент "Газеты.Ru". Президент заявил, что у России есть уникальный "задел" в этой отрасли, но его постоянно нужно наращивать.
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Владимир Путин
Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни.
— Владимир ПутинФАН 06:42

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