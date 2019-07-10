Политика

Путин потребовал добиться лидерства России в технологиях будущегоПолитРоссия 07:09

Президент РФ поставил задачу – не тратить время и работать активно, чтобы добиться мирового лидерства России в сфере технологий будущего и обеспечить стране технологический суверенитет на международной арене.
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