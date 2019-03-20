Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФСобеседник 09:57

В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.

Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5% Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.

Общество Список госуслуг для предпенсионеров расширили в России По действующим законам предпенсионеры могут бесплатно получать в органах ПФР сведения об отнесении их к этой категории.

Гаджеты Представлен VR-шлем Oculus Rift S Последнее позволило отказаться от камер слежения. Новинка называется Oculus Rift S, а в разработке принимала участие компания Lenovo.

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Авто Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России Второе место в списке самых популярных кроссоверов и внедорожников российского автопарка занимает Chevrolet Niva.

Общество Самая маленькая девочка России оказалась уроженкой Чечни Самой маленькой девочкой России оказалась 13-летняя Анжела Ташуева из Чечни.

Армия и оружие Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс» Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.

Происшествия В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.

Экономика Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.

Политика Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.

Политика Рейтинг Зеленского опять подрос за счет Порошенко Юрий Бойко претендует лишь на 13,9% голосов. Эксперты отмечают, что за последнее время рейтинг Владимира Зеленского немного подрос.

Армия и оружие Минобороны РФ показало видео полета самолета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета главы военного ведомства Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт министра сопровождали истребители Су-35С.

Политика МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».

Авто 14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Политика Началось освоение Харасавэйского месторождения на Ямале По словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, с освоением Харасавэйского месторождения ямальский центр газодобычи «становится крупнейшим в России».

Происшествия В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Армия и оружие Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305» ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).