Политика
Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФСобеседник 09:57
Президент Владимир Путин предложил английским бизнесменам принять участие в финансировании российских нацпроектов.
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В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы... Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Авто
BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года
Немецкий автопроизводитель назвал дату дебюта четырехдверного BMW 2 Series Gran Coupe и представил первое изображение будущей новинки.
Обновлено в 07:06
Общество
Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Политика
Помощник Путина назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента подтвердил, что давно знаком с акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном (через компанию «Финвижн Холдингс» владеет 32% акций банка), но заверил, что в спор последнего с Калви (Baring Vostok принадлежит 51,6% акций «Восточного») не вмешивался и тем более не докладывал о происходящем Владимиру Путину.
Обновлено в 11:54
Футбол
РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым
«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером.
Обновлено в 13:44
Футбол
Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин
Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»
Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Энергетика
Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике
Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Футбол
Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван Марвейк
Голландский специалист Берт Ван Марвейк назначен на пост главного тренера сборной Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AFP.
Обновлено в 15:52
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Здоровье
В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри
Обновлено в 09:55
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
Обновлено вчера в 13:00
Хоккей
«Коламбус» подписал контракт с латвийским вратарем Мерзликинсом
"Коламбус" подписал годичный контракт новичка с латвийским вратарем Элвисом Мерзликинсом.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие
Свыше 50 случаев: разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в ВСУ
Причиной могли стать неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия На территории Донбасса за последние дни было зафиксировано свыше 50 случаев заболевания чесоткой среди бойцов Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:27
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Политика
Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
В подмосковной Балашихе завершилась четвертая встреча полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ между омским "Авангардом" и астанинским "Барысом".
Обновлено в 15:14