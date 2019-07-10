Политика

Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиямГазета.Ru 07:44

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, нужно активно работать по этому вопросу уже сегодня.
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Путин призвал активнее развивать высокотехнологичные направления

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На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
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Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
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