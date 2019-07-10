Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, нужно активно работать по этому вопросу уже сегодня.

Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям

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