Политика
Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиямГазета.Ru 07:44
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, нужно активно работать по этому вопросу уже сегодня.
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Путин потребовал от правительства и госкомпаний активнее работать в сфере новых технологий
Будущее России. Национальные проекты07:15
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Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
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Космос
Производитель Барби выпустил куклу в честь женщины-космонавта
Компания Mattel, которая занимается производством кукол Барби, выпустила игрушку в честь женщины-космонавта, пишет AdAge.
Обновлено в 04:21
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
Обновлено в 06:05
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Тюмени молодая мама погибла, спасая детей из пожара
Сегодня ночью в частном доме по ул. Лунёва в Тюмени произошёл пожар. Потушив его, огнеборцы обнаружили тело 27-летней женщины.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Общество
Суд признал законным отказ закрыть свалку «Ядрово» в Волоколамске
На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который идет с полигона.
Обновлено в 07:49
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Транспорт
Первый поезд пустят по Фрунзенскому радиусу уже 19 июля
Обновлено в 06:33
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Кино
Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»
Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34