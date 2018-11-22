Армия и оружие

Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы
Коммерсантъ
08:30

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса должны развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов, а не «пресловутые болванки», заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ08:30
Владимир Путин
Нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны.
— Владимир ПутинТелеканал 360° 07:39

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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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