Армия и оружие

Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы
Коммерсантъ
08:30

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса должны развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов, а не «пресловутые болванки», заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ08:30
Владимир Путин
Нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны.
— Владимир ПутинТелеканал 360° 07:39

Подробнее о событии

Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы

Коммерсантъ08:30

Путин поручил рассчитать количество необходимых России боеприпасов

РБК08:07

Путин потребовал от ОПК «умных» и высокоточных боеприпасов

Интерфакс07:07

Путин призвал сокращать цикл производства ракет в России

RT на русском06:55

Путин призвал развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов

ТАСС06:46

Продукция ОПК должна быть современной и качественной, заявил Путин

РИА Новости06:48

Путин поручил сократить циклы производства ракет и боеприпасов

Life.ru06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Армия и оружие

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире по версии рейтинга Global Firepower, сообщает Business Insider.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Военные России и Индии протестировали оружие друг друга на учениях

Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Трамп заявил, что разрешил военным стрелять на поражение на границе

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что разрешил военным стрелять на поражение на границе.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Обновлено в 10:44
Армия и оружие

На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет

Вторая взлетно-посадочная полоса Бельбека позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Сирийские военные отбили атаку боевиков в провинции Хама

Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Жителей Центральной России, Урала и Сибири пригласят служить на Дон

Проходить службу в Ростовской области пригласят жителей Центральной России, Урала и Сибири, следует из сообщения ЮВО.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник»

В НАТО присвоили код российской крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В инженерные войска поступили современные машины разграждения ИМР-3М

Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу

Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Тульскую научно-производственную роту ВДВ укомплектуют инженерами

Научно-производственная рота десанта, созданная на базе Тульской воздушно-десантной дивизии ВДВ, будет привлечена к научным разработкам и проектированию в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственном объединении «Сплав», где спроектированы все реактивные системы залпового огня, в том числе «Ураганы», «Смерчи» и «Торнадо».
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет

Обновлено в 07:39
Армия и оружие

США намерены убедить ОЗХО, что Сирия сохраняет запасы химоружия

США намерены убедить ОЗХО, что "Сирия сохранила возможность производить и использовать химическое оружие".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В Донбассе майор ВСУ погиб в пьяной драке от рук подчиненных

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

«Живут терзаниями»: Пушков оценил создание в Польше дивизии для «ответа» России

Российский сенатор Алексей Пушков оценил идею Польши создать новую дивизию на восточном направлении для ответа «на агрессивную политику» России.
Обновлено в 11:18
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное