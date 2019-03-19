Политика

Путин напомнил прокурорам о правах предпринимателейЕвразия Daily 07:30

«Наша прямая обязанность — вести мониторинг ситуации, связанной с уголовным преследованием представителей бизнеса и при необходимости оперативно использовать меры прокурорского реагирования, в том числе не допускать безосновательного продления пребывания под стражей или действий, которые ведут к разрушению компании, к тому, что люди теряют рабочие места», — приводит его слова «Коммерсантъ».
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«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%

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В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
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В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
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Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Курды захватили лагерь террористов ИГ

Бойцы союза курдских и арабских группировок «Демократические силы Сирии» (ДСС) захватили лагерь террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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В Якутске на фоне межнациональных волнений мигранты не вышли на работу

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Единоборства

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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Политика

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Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
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Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива

Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".
Обновлено в 10:45
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Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

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Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

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Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
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Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
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Технологии

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ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-Фарм»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-Фарм» из-за отсутствия нарушений.
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Политика

Порошенко пообещал построить страну богатых и счастливых людей

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко пообещал украинцам в случае своего переизбрания построить «великую страну богатых, свободных и счастливых людей».
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Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»

Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
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Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов не примет участие в четвертом матче серии полуфинала Запада против московского «Динамо».
Обновлено в 11:25
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
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