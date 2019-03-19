Политика
Путин напомнил прокурорам о правах предпринимателейЕвразия Daily 07:30
«Наша прямая обязанность — вести мониторинг ситуации, связанной с уголовным преследованием представителей бизнеса и при необходимости оперативно использовать меры прокурорского реагирования, в том числе не допускать безосновательного продления пребывания под стражей или действий, которые ведут к разрушению компании, к тому, что люди теряют рабочие места», — приводит его слова «Коммерсантъ».
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Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Названы самые распространенные в России детские заболевания
Обновлено в 02:43
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Энергетика
«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%
Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.
Обновлено в 13:07
Политика
Назарбаев объяснил причины ухода с поста президента Казахстана
19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе специального обращения к народу объявил об уходе с высокого поста.
Обновлено в 09:56
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области
Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Курды захватили лагерь террористов ИГ
Бойцы союза курдских и арабских группировок «Демократические силы Сирии» (ДСС) захватили лагерь террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 05:33
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Авто
В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Единоборства
Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Авто
Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива
Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".
Обновлено в 10:45
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 11:08
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-Фарм»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-Фарм» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Политика
Порошенко пообещал построить страну богатых и счастливых людей
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко пообещал украинцам в случае своего переизбрания построить «великую страну богатых, свободных и счастливых людей».
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Хоккей
Капризов не сыграет в 4-м матче серии с «Динамо»
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов не примет участие в четвертом матче серии полуфинала Запада против московского «Динамо».
Обновлено в 11:25
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22