Политика

Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателейREGNUM 08:02

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
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Путин назвал недопустимым безосновательное продление ареста бизнесменов

РБК07:20

Путин призвал прокуроров решительно реагировать на нарушения прав предпринимателей

Коммерсантъ07:13

Путин потребовал от Генпрокуратуры немедленно реагировать на нарушения прав бизнесменов

Вести.Ru07:07

Путин призвал прокуроров к эффективной защите прав предпринимателей

Российская газета07:12

Путин призвал прокуроров к более эффективной защите прав предпринимателей

Росбалт06:49

Путин назвал недопустимым содержание бизнесменов под стражей без причины

Известия06:46

Путин поручил Генпрокуратуре оперативно реагировать на нарушения прав бизнесменов

РЕН ТВ06:41
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Политика

Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
Обновлено в 07:03
Кино

Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 08:19
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Политика

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Хоккей

Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти

Обновлено в 07:58
Технологии

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика

Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России

Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Луганске сообщают о мощном взрыве

Как утверждает Life со ссылкой на МЧС ЛНР, в Луганске среди жилого квартала на улице Клубной прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 02:50
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Футбол

Роман Зобнин пропустит не меньше месяца

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин выбыл из строя как минимум на месяц.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции

Обновлено вчера в 16:01
Космос

Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент

Обновлено в 08:00
Футбол

The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»

Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Политика

В Бундестаге потребовали выслать из Германии американского посла

В середине января 2019 года Гренелл предупредил немецких предпринимателей о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток - 2».
Обновлено в 09:33
Авто

Компания Skoda показала обновленный Skoda Karoq для Китая

Чешская компания обновила китайскую модификацию модели Skoda Karoq.
Обновлено в 02:10
Политика

Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог

Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

The National Interest оценило российский пулемет Калашникова

Американское издание The National Interest оценило российский пулемет Калашникова, отметив, что оружие стоит на вооружении многих стран мира.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

Более 2 тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции «Час Земли»

Более двух тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:17
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Культура

Наталья Орейро заявила, что чувствует себя почти русской

Обновлено в 06:33
Энергетика

Цена палладия впервые в истории преодолела отметку в $1600 за унцию

Стоимость палладия в ходе торгов во вторник впервые в истории превысила $1600 за тройскую унцию на фоне продолжающегося сокращения поставок этого металла.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Сирии при обстреле школьного автобуса погиб ребенок

"Ребенок погиб от пули снайпера в результате обстрела боевиками школьного автобуса на площади ан-Наурас в районе аз-Захра", - передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 09:29
Экономика

Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Гаджеты

NVIDIA показала нейросеть, которая превратит рисунок в фото

Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ

Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Собчак привела сына на репетицию к Виторгану

Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
Обновлено в 08:05
Общество

Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
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