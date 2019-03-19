Политика

Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателейREGNUM 08:02

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
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Путин призвал прокуроров к эффективной защите прав предпринимателей

Российская газета07:12

Путин назвал недопустимым безосновательное продление ареста бизнесменов

РБК07:20

Путин призвал прокуроров решительно реагировать на нарушения прав предпринимателей

Коммерсантъ07:13

Чайка: Бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов

Росбалт08:36

Путин призвал Генпрокуратуру реагировать на нарушение прав бизнеса

Телеканал 360°07:11

Путин потребовал от Генпрокуратуры немедленно реагировать на нарушения прав бизнесменов

Вести.Ru07:07

Путин назвал недопустимым содержание бизнесменов под стражей без причины

Известия06:46
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Здоровье

В Калининграде зафиксирован случай заболевания корью

Пациентка недавно вернулась из отпуска за пределами региона В Калининградской области отмечен единичный случай заболевания корью, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Обновлено в 10:40
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Стало известно о содержании разговора Путина и Назарбаева

Объявивший сегодня об отставке с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным говорил о продолжении регулярных контактов с главой российского государства в будущем.
Обновлено в 14:18
Авто

Выпуск легковых машин в России в феврале вырос на 7%

Не малую поддержку российскому производству оказал и сегмент грузовиков, производство в котором в январе-феврале составило 16,2 тыс. единиц, что на 5% ниже показателя годичной давности.
Обновлено в 03:54
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Политика

После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Спорт

AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Единоборства

Деонтей Уайлдер 18 мая встретится с Домиником Бризилом в Бруклине

Обновлено в 12:29
Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту

В аэропорту Тегерана Мехрабад в самолете произошел пожар.
Обновлено в 14:36
Авто

Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Общество

Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу

Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Авто

Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ

Обновлено в 04:17
Политика

Трамп допустил предоставление Бразилии членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, что допускает предоставление Бразилии статуса члена НАТО.
Обновлено в 13:28
Футбол

«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу

Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.
Обновлено в 13:55
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» возьмёт новые пробы грунта астероида Рюгу

Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Здоровье

Названы самые распространенные в России детские заболевания

Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Футбол

Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня

Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено в 14:06
Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Хоккей

Любой ваш Капризов: «Динамо» стремится спасти серию с ЦСКА

"Динамо" – ЦСКА Красно-синие в первой игре разгромили бело-голубых (4:1), и это дало повод думать, что победитель регулярного чемпионата спокойно пройдет в финал конференции по итогам четырех встреч.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива

Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе.
Обновлено в 13:53
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы

Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Общество

По стенам «Беговой» вновь течет вода

Обновлено в 14:03
Политика

Порошенко раскрыл свой план по возвращению Крыма

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН посоветовал Порошенко прислушаться к своим избирателям и забыть про возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 01:13
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