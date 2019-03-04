Путин призвал ЦБ сохранить стабильным прогнозный уровень инфляцииАктуальные Новости вчера в 09:33

Из-за разовых факторов сейчас около 5%, но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле. Тем не менее мы полагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Центрального Банка РФ (ЦБ) Эльвирой Набиуллиной. Глава государства призвал сохранить стабильным прогнозируемый уровень инфляции на 2019 год.

Экономика В России предложили установить минимальную цену на пиво По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей.

Происшествия В Казани загорелся крупный склад древесины В Казани на складе с древесиной произошел пожар, огнем охвачена площадь более 5 тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарии.

Экономика У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.

Политика США назвали условия переговоров с Россией по контролю над вооружениями Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что "разочарованы тем фактом, что Россия, похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению [договоренностей] и тем самым сохранить Договор" о РСМД.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта В преддверии Международного женского дня в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить их свежесть.

Политика Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не примет участия в выборах президента страны в 2020 году — выставлять свою кандидатуру она не намерена.

Хоккей СКА сравнял счёт в серии со «Спартаком» Решающую шайбу забросил защитник СКА Давид Рундблад, Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2:2.

Армия и оружие Медведев призвал вывести ракеты США из Европы Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для всеобщего спокойствия было бы правильно вернуть ядерный арсенал США на родину.

Общество Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что компания Amazon, основанная Безосом в 1994 году, возглавила рейтинг самых дорогих в мире.

Происшествия Отец Децла рассказал про врожденное заболевание сына Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что его сын Кирилл (рэпер Децл) имел врожденное заболевание сердца - гипертрофическую кардиомиопатию.

Музыка Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.

Кино Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы), скончался в возрасте 52 лет.

Происшествия В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.

Происшествия Годовалый ребенок умер после избиений отчима Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме.

Здоровье Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.

Общество Сурки проснулись в Московском зоопарке В первые дни марта в столичном зоопарке вышли из спячки степные сурки, это событие традиционно связывают с наступлением долгожданной весны, сообщает сайт мэрии Москвы во вторник.

Общество РАН лишится части новосибирского Академгородка Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.

Происшествия Китайский пассажирский самолет экстренно сел в Анадыре Лайнер авиакомпании Air China рейса Пекин – Лос-Анджелес совершил экстренную посадку в Анадыре.

Общество Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Происшествия Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".

Политика Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты Ранее сообщалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в текущем месяце.

Политика WSJ узнала о планах закрыть рассекреченную Сноуденом систему слежки В планах АНБ положить конец программе, которая позволяла прослушивать телефонные разговоры граждан США.

Политика Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.

Армия и оружие Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.

Наука Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ Пациент страдал от ВИЧ-положительного статуса на протяжении пятнадцати лет. Второго пациента в истории удалось полностью излечить от ВИЧ.

Общество В Московском метро начали продавать кожаные браслеты «Тройка» В сувенирных магазинах и витринах пассажиры могут купить брелоки, силиконовые браслеты, кольца, а также наклейки и вкладыши с чипом карты.

Наука В ожирении неожиданно нашли пользу Участников эксперимента разделили на пять групп в зависимости от уровня ожирения.