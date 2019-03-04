Экономика
Путин призвал ЦБ сохранить стабильным прогнозный уровень инфляцииАктуальные Новости вчера в 09:33
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Центрального Банка РФ (ЦБ) Эльвирой Набиуллиной. Глава государства призвал сохранить стабильным прогнозируемый уровень инфляции на 2019 год.
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Из-за разовых факторов сейчас около 5%, но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле. Тем не менее мы полагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%
— Эльвира Набиуллина, российский политикПервый канал вчера в 10:05
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Экономика
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Обновлено вчера в 17:42
Политика
США назвали условия переговоров с Россией по контролю над вооружениями
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Общество
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Авто
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Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы), скончался в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
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Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
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Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
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Обновлено вчера в 18:25
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Общество
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Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Китайский пассажирский самолет экстренно сел в Анадыре
Лайнер авиакомпании Air China рейса Пекин – Лос-Анджелес совершил экстренную посадку в Анадыре.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России
Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14
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Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
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Политика
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Ранее сообщалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в текущем месяце.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
WSJ узнала о планах закрыть рассекреченную Сноуденом систему слежки
В планах АНБ положить конец программе, которая позволяла прослушивать телефонные разговоры граждан США.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие
Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления
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Обновлено вчера в 19:58
Наука
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
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Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Московском метро начали продавать кожаные браслеты «Тройка»
В сувенирных магазинах и витринах пассажиры могут купить брелоки, силиконовые браслеты, кольца, а также наклейки и вкладыши с чипом карты.
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В ожирении неожиданно нашли пользу
Участников эксперимента разделили на пять групп в зависимости от уровня ожирения.
Обновлено вчера в 23:37
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
В понедельник в четвертом матче серии первого раунда клуб из Екатеринбурга в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3. Решающая победа получилась волевой.
Обновлено вчера в 11:38