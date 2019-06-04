Путин призвал ЦБ проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиковФАН вчера в 12:53

Президент РФ Владимир Путин призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков. Об этом российский лидер сказал на совещании с членами правительства.

Путин призвал ЦБ проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков

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