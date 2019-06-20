Экономика
Путин призвал ЦБ не допустить образования «пузырей»Ведомости 06:30
На риски закредитованности людей чиновники обращают внимание не первый раз. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов также называл рост потребительского кредитования одним из факторов, который негативно влияет на реальные располагаемые доходы населения.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:01, Вашингтон
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Обновлено в 08:59
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Экономика
ЦБ в мае закупил около 6 тонн золота
Банк России в мае 2019 года закупил 0,2 млн тройских унций (около 6 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:28
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Лондоне
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Франции Люку Пуи во втором круге соревнований в Великобритании c призовым фондом €2 219 150.
Обновлено в 12:14
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Политика
Трамп назвал «большой ошибкой» решение Ирана сбить беспилотник США
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Иран совершил очень большую ошибку».
Обновлено в 10:54
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Москве допрашивают гей-пару по делу об изнасиловании приемного мальчика
На днях в отделение детской хирургии одной из столичных больниц поступил 12-летний мальчик Саша (имя изменено).
Обновлено в 11:22
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Футбол
Дзюба использовал прямую линию Путина для знакомства с Петровым
Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал гостем передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Обновлено в 10:47
Политика
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Общество
Чибис прокомментировал жалобу медика на зарплату
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков в регионе.
Обновлено в 06:34
Футбол
«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса
По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено в 10:55
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Бойко-Великий отверг обвинения в растрате
Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в новой Москве
Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в новой Москве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного департамента по ЧС.
Обновлено в 12:10
Общество
В Оренбуржье готовят проект ремонта школы, о которой спросили Путина
Проект ремонта сельской школы в Оренбургской области, о которой в ходе прямой линии спросили президента РФ Владимира Путина, готовится, сообщили РИА Новости в правительстве области.
Обновлено в 08:51
Наука
Ученые описали гибрид нарвала и белухи
Обновлено в 10:19
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после похвалы Путина
Акции «Яндекса» выросли до исторического максимума вскоре после заявлений президента России Владимира Путина во время «Прямой линии» об успехах компании.
Обновлено в 11:41
Политика
Правящая партия Польши захотела национализировать иностранные СМИ
Правящая партия Польши «Право и справедливость» заявила о желании национализировать («реполонизировать») иностранные средства массовой информации.
Обновлено в 11:50
Кино
Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»
Обновлено в 04:40
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27