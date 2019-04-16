Политика
Путин признал проблемы в ракетно-космической отраслиГазета.Ru 07:17
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России призвал к решению проблем в ракетно-космической отрасли, передает корреспондент "Газеты.Ru". Президент заявил, что у России есть уникальный "задел" в этой отрасли, но его постоянно нужно наращивать.
Читать в источнике
Оценить90
Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Происшествия
СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий.
Обновлено в 11:50
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Спорт
«ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
ВМФ тестирует систему радиоэлектронной защиты в Черном море
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль
Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
В новом интервью заслуженный артист рассказал о новом амплуа, отдыхе в родном городе и работе над собой — Семчев сумел сбросить 100 кг.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов
Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Политика
Могерини заявила, что границы не могут быть изменены военной силой
Евросоюз исходит из принципа, что изменение границ не может производиться военным путем, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 11:52
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Пожарные чудом спасли горящий Нотр-Дам от обрушения
Накануне в столице Франции загорелся легендарный собор Парижской Богоматери. В результате пожара сгорела крыша и шпиль Нотр-Дама.
Обновлено в 11:26
Технологии
«Сбербанк» начал тестировать экзоскелет ExoBelt
В Лаборатории робототехники "Сбербанка" компания ExoAtlant приступила к первому пилотному тестированию промышленного экзоскелета ExoBelt, следует из пресс-релизе банка.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой, как и мама, стала блондинкой
Лёля, как называет дочь Гузеева, работает вместе в мамой.
Обновлено в 05:28
Кино
В Китае цензура обрезала «Игру престолов»
Обновлено в 11:16
Политика
Президент Таджикистана поделился воспоминаниями о знакомстве с Путиным
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал спикеру Госдумы Вячеславу Володину о знакомстве с главой России Владимиром Путиным, пишет во вторник, 16 апреля, ТАСС.
Обновлено в 10:58
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Здоровье
В Северной Македонии объявлена эпидемия кори
На всей территории Северной Македонии объявлено об эпидемии кори. Медики приступили к массовой вакцинации граждан.
Обновлено в 09:52