Путин признал проблемы в ракетно-космической отраслиГазета.Ru 07:17

Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России призвал к решению проблем в ракетно-космической отрасли, передает корреспондент "Газеты.Ru". Президент заявил, что у России есть уникальный "задел" в этой отрасли, но его постоянно нужно наращивать.

Гаджеты Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.

Авто Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.

Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Происшествия СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Спорт «ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе.

Происшествия У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.

Шоу-бизнес Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг В новом интервью заслуженный артист рассказал о новом амплуа, отдыхе в родном городе и работе над собой — Семчев сумел сбросить 100 кг.

Шоу-бизнес Марат Башаров был замечен с новой девушкой Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.

Происшествия Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска» Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Игры Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Могерини заявила, что границы не могут быть изменены военной силой Евросоюз исходит из принципа, что изменение границ не может производиться военным путем, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Авто АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Происшествия Пожарные чудом спасли горящий Нотр-Дам от обрушения Накануне в столице Франции загорелся легендарный собор Парижской Богоматери. В результате пожара сгорела крыша и шпиль Нотр-Дама.

Технологии «Сбербанк» начал тестировать экзоскелет ExoBelt В Лаборатории робототехники "Сбербанка" компания ExoAtlant приступила к первому пилотному тестированию промышленного экзоскелета ExoBelt, следует из пресс-релизе банка.

Политика Президент Таджикистана поделился воспоминаниями о знакомстве с Путиным Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал спикеру Госдумы Вячеславу Володину о знакомстве с главой России Владимиром Путиным, пишет во вторник, 16 апреля, ТАСС.

Общество НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.

Политика Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.