Политика
Путин признал деградацию отношений России и СШАГазета.Ru 04:32
Отношения России и США переживают деградацию - так Владимир Путин охарактеризовал динамику развития диалога между двумя странами. Однако президент РФ отмечает, что улучшение возможно после саммита G20 в японской Осаке. Кремль рассчитывает на то, что "восторжествует здравый смысл".
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с чего всё началось
Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества
Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).МИР 24вчера в 23:59
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Технологии
«Яндекс» хочет расширить программу мотивации сотрудников до 20% капитала
Совет директоров просит дополнительно выделить 16,2 млн таких акций на программу мотивации, чтобы компания могла использовать для этого 7% нераспределенного капитала, а вся программа мотивации выросла бы до 20% капитала (всего выпущено 325,7 млн акций классов А и В).
Обновлено вчера в 16:48
Культура
Oxxxymiron вступился за петербургские граффити
Ранее «Петербургский дневник» писал, что коммунальщики закрасили стрит-арт с изображением героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию», который создали художники из творческого объединения Hoodgraff.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Хакеры взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе кабмина сообщили, что аккаунт Медведева был взломан. Действительно, был зафиксирован взлом страницы.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Фотография юного Максима Галкина с братом попала в Сеть
На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram был выложен архивный снимок Максима Галкина, на котором ему около пяти лет.
Обновлено в 03:28
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка
Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Космос
На спутнике Юпитера нашли залежи поваренной соли
Используя наблюдения космического телескопа «Hubble» и результаты лабораторных опытов, планетологи показали, что желтые пятна, разбросанные по поверхности Европы, являются залежами хлорида натрия, известного нам как поваренная соль.
Обновлено в 03:14
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена назвала Ивана Краско плохим отцом
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
«Кольцо отдала его матери, а платье продала на благотворительность еще давно», — призналась артистка.
Обновлено в 04:00
Экономика
Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%
Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Культура
В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Экономика
Путин разрешил не платить НДФЛ с продажи квартиры
По поручению президента России Владимира Путина, в ближайшее время страна вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется в том случае, если квартира находится в собственности более трех лет.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Технологии
Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы
К 2021 году российские вузы хотят начать выдавать своим выпускникам цифровые дипломы.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Байер» намерен приобрести Эдегора
В услугах 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский Байер. Напомним, права на Эдегора по-прежнему принадлежать мадридскому Реалу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Культура
Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар»
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено вчера в 17:45