Политика

Путин признал деградацию отношений России и СШАГазета.Ru 04:32

Отношения России и США переживают деградацию - так Владимир Путин охарактеризовал динамику развития диалога между двумя странами. Однако президент РФ отмечает, что улучшение возможно после саммита G20 в японской Осаке. Кремль рассчитывает на то, что "восторжествует здравый смысл".
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Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества

Мы встречаемся с Вами накануне [Вашего] визита в Кыргызстан, где пройдет саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Телерадиокомпания «МИР» вещает на территории практически всех государств – членов этой организации (за исключением Китая).
МИР 24вчера в 23:59

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Путин признал деградацию отношений России и США

Газета.Ru04:32

Путин описал отношения России и США фразой «все хуже и хуже»

РБК01:38

Путин заявил о деградации отношений России и США

Известия00:12

Путин рассказал о деградации отношений России и США

Lenta.ru00:50

Путин отметил деградацию отношений России и США на фоне санкций

RT на русском00:48

Путин отметил деградацию отношений России и США на фоне санкций

ТАСС00:58

Путин заявил о деградации отношений России и США

Говорит Москва00:19
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Технологии

«Яндекс» хочет расширить программу мотивации сотрудников до 20% капитала

Совет директоров просит дополнительно выделить 16,2 млн таких акций на программу мотивации, чтобы компания могла использовать для этого 7% нераспределенного капитала, а вся программа мотивации выросла бы до 20% капитала (всего выпущено 325,7 млн акций классов А и В).
Обновлено вчера в 16:48
Культура

Oxxxymiron вступился за петербургские граффити

Ранее «Петербургский дневник» писал, что коммунальщики закрасили стрит-арт с изображением героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию», который создали художники из творческого объединения Hoodgraff.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

Обновлено в 04:17
Общество

В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Хакеры взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter

В пресс-службе кабмина сообщили, что аккаунт Медведева был взломан. Действительно, был зафиксирован взлом страницы.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес

Фотография юного Максима Галкина с братом попала в Сеть

На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram был выложен архивный снимок Максима Галкина, на котором ему около пяти лет.
Обновлено в 03:28
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка

Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Космос

На спутнике Юпитера нашли залежи поваренной соли

Используя наблюдения космического телескопа «Hubble» и результаты лабораторных опытов, планетологи показали, что желтые пятна, разбросанные по поверхности Европы, являются залежами хлорида натрия, известного нам как поваренная соль.
Обновлено в 03:14
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Бывшая жена назвала Ивана Краско плохим отцом

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому

«Кольцо отдала его матери, а платье продала на благотворительность еще давно», — призналась артистка.
Обновлено в 04:00
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Культура

В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Экономика

Путин разрешил не платить НДФЛ с продажи квартиры

По поручению президента России Владимира Путина, в ближайшее время страна вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется в том случае, если квартира находится в собственности более трех лет.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Технологии

Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы

К 2021 году российские вузы хотят начать выдавать своим выпускникам цифровые дипломы.
Обновлено в 04:03
Футбол

«Байер» намерен приобрести Эдегора

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский Байер. Напомним, права на Эдегора по-прежнему принадлежать мадридскому Реалу.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова

Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Культура

Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар»

Обновлено вчера в 23:22
Политика

Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
Обновлено в 03:28
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено вчера в 17:45
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