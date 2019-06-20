Экономика

Путин признал, что россиянам стало жить тяжелееBFM.ru 05:28

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время прямой линии. Программу транслируют ведущие федеральные телеканалы.
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Владимир Путин
Поэтому у нас и произошел такой малоприятный элемент в экономике, в социальной сфере и, действительно, доходы падали. самый большой был в 2016 году спад, сейчас доходы восстанавливаются, надо разделить два понятия — реальные располагаемые и зарплата.
— Владимир ПутинМойка78 05:35

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