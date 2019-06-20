Экономика
Путин признал, что россиянам стало жить тяжелееBFM.ru 05:28
Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время прямой линии. Программу транслируют ведущие федеральные телеканалы.
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Поэтому у нас и произошел такой малоприятный элемент в экономике, в социальной сфере и, действительно, доходы падали. самый большой был в 2016 году спад, сейчас доходы восстанавливаются, надо разделить два понятия — реальные располагаемые и зарплата.
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Путин: реальные доходы граждан сокращались несколько лет, но теперь начали восстанавливаться
Комсомольская правда05:26
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Политика
Патрушев назвал нелепым расследование ССГ по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Обновлено в 05:02
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика
Виктор Карамышев стал мэром Курска
Мэром Курска после голосования депутатов Курского городского Собрания стал Виктор Карамышев, за него проголосовало 29 депутатов из 31.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Обновлено в 02:25
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может купить защитника у «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» может купить защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку.
Обновлено в 03:42
Политика
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Общество
Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице
Обновлено в 03:00
Авто
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
Обновлено вчера в 15:30
Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В Москве обнаружили значок дворника конца XIX века
Обновлено в 03:44
Общество
«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер
Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:30
Общество
Путин начал очередную «Прямую линию»
Напомним, ранее жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 05:21
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
Российский олигарх, владелец EVRAZ Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.
Обновлено в 02:16
Кино
Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов
Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
«ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области
Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.
Обновлено в 03:28
Авто
В Москве и Питере начались продажи автомобильного борового компьютера «Яндекс.Авто»
Бортовой компьютер «Яндекс.Авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении «Яндекса».
Обновлено в 04:20
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03