Политика
Путин признал, что россиянам стало тяжелее житьBFM.ru 05:28
Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии». Программу транслируют ведущие федеральные телеканалы.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
Политика
В МИДе прокомментировали нападения на российских депутатов в Тбилиси
Москва возмущена действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые в четверг сорвали генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящую в Тбилиси, заявил замглавы МИДа России Григорий Карасин.
Обновлено в 14:29
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Космос
Названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже
Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Общество
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников
Обновлено в 13:33
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Футбол
Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего
Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено в 18:42
Наука
В России разрабатывают дешевые катализаторы для сжигания низкосортного топлива и отходов
Химикам из России удалось доказать, что создание катализаторов для эффективного сжигания низкокачественных сортов топлива, а также утилизации отходов не требует применения дорогих металлов.
Обновлено 17 июня в 23:30
Общество
СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках
Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.
Обновлено в 05:36
Экономика
Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной.
Обновлено в 19:14
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого
Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено в 13:16
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Недвижимость
Семьям с детьми предложили ипотечную программу со ставкой под 5,49%
Банк УРАЛСИБ в июне предложил семьям с детьми новую ипотечную программу с господдержкой Процентная ставка составляет 5,49% годовых.
Обновлено в 10:01
Кино
Павел Лунгин снимет сказку «Василиса»
Обновлено в 09:53