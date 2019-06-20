Политика

Путин признал, что россиянам стало тяжелее житьBFM.ru 05:28

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии». Программу транслируют ведущие федеральные телеканалы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин признал, что жить россиянам стало тяжелее

Профиль05:53

Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее

Аргументы и Факты05:39

Владимир Путин согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее

Говорит Москва05:18

Путин согласился, что жить стало тяжелее

Московский Комсомолец05:29

Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

BFM.ru05:28

Путин согласен, что жить в России стало тяжелее

News.ru05:31

Сотни россиян спросили Путина про окрошку

Lenta.ru05:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
Политика

В МИДе прокомментировали нападения на российских депутатов в Тбилиси

Москва возмущена действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые в четверг сорвали генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящую в Тбилиси, заявил замглавы МИДа России Григорий Карасин.
Обновлено в 14:29
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму

Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США

Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Космос

Названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС

Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес

50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже

Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика

ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным

Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Транспорт

«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Общество

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников

Обновлено в 13:33
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Футбол

Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего

Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено в 18:42
Наука

В России разрабатывают дешевые катализаторы для сжигания низкосортного топлива и отходов

Химикам из России удалось доказать, что создание катализаторов для эффективного сжигания низкокачественных сортов топлива, а также утилизации отходов не требует применения дорогих металлов.
Обновлено 17 июня в 23:30
Общество

СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках

Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.
Обновлено в 05:36
Экономика

Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Обновлено в 01:34
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Кино

Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной.
Обновлено в 19:14
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено в 13:16
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Недвижимость

Семьям с детьми предложили ипотечную программу со ставкой под 5,49%

Банк УРАЛСИБ в июне предложил семьям с детьми новую ипотечную программу с господдержкой Процентная ставка составляет 5,49% годовых.
Обновлено в 10:01
Кино

Павел Лунгин снимет сказку «Василиса»

Обновлено в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное