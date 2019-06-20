Путин признал, что россиянам стало тяжелее житьBFM.ru 05:28

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии». Программу транслируют ведущие федеральные телеканалы.

Политика В МИДе прокомментировали нападения на российских депутатов в Тбилиси Москва возмущена действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые в четверг сорвали генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящую в Тбилиси, заявил замглавы МИДа России Григорий Карасин.

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Футбол «Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.

Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Политика ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.

Транспорт «Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.

Технологии Произошёл сбой в работе Facebook Messenger Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.

Футбол Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.

Наука В России разрабатывают дешевые катализаторы для сжигания низкосортного топлива и отходов Химикам из России удалось доказать, что создание катализаторов для эффективного сжигания низкокачественных сортов топлива, а также утилизации отходов не требует применения дорогих металлов.

Общество СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.

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