Экономика

Путин согласился, что россиянам стало тяжелее житьИнфо24 06:00

Комментируя ситуацию, Путин сообщил, что «в МЧС сложилась ситуация не самая лучшая». Уровень доходов — один из наиболее волнующих для россиян вопросов, признал Путин. Президент прокомментировал сообщения об общем снижении доходов россиян и о том, что «жить стало тяжелее».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин объяснил падение доходов россиян

Ведомости05:45

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Коммерсантъ05:45

Владимир Путин согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее

Говорит Москва05:18

Путин констатировал ухудшение уровня жизни россиян

Известия05:40

Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян

RT на русском05:29

Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

BFM.ru05:28

Путин ответил на вопрос, когда жить станет легче

Газета.Ru05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Политика

Путин заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты

Ранее во время «прямой линии» Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу».
Обновлено в 06:12
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Политика

В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова

Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.
Обновлено вчера в 07:21
Экономика

В России многодетным семьям частично компенсируют ипотеку

Обновлено вчера в 10:35
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика

Зеленский может перенести АП в здание бывшего музея Ленина

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность переезда администрации президента из здания на Банковой улице в Киеве в «Украинский дом» — бывший музей Владимира Ленина на Европейской площади.
Обновлено в 05:49
Авто

В России зарегистрировано 43,5 миллиона легковых авто

Как отмечают эксперты агентства «Автостат», из общего числа зарегистрированных на территории России машин только 41,8 млн автомобилей принадлежат частным лицам.
Обновлено в 05:22
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия

Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу

Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика

Если нет возможности смотреть. Текстовая трансляция прямой линии Путина

О чем россияне спрашивают президента Сегодня в нашей стране проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 04:58
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры

Обновлено вчера в 19:45
ЖКХ

После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ

Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.
Обновлено в 07:05
Авто

Названы четыре лучших внедорожника за 900 тысяч рублей

Имея 900 тысяч рублей в кошельке, можно купить отличный рамный внедорожник Great Wall Hover H5 2014-2015 года с подключаемым передним приводом и понижающим рядом.
Обновлено в 06:42
Происшествия

СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Хоккей

Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ

Вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский впервые за спортивную карьеру признан лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 01:32
Кино

Студия Pixar анонсировала новый мультфильм «Душа»

Анимационная студия Pixar анонсировала новый полнометражный мультфильм.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Поезд с опасными боеприпасами сошел с рельсов в США

Нагруженный опасными боеприпасами железнодорожный состав сошел с рельсов в американском штате Невада.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения

При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух

В бухте Средней, где находится так называемая "китовая тюрьма", косаток и белух начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Общество

Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить

По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
Политика

Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента

Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика

Путин объяснил, чем грозит резкое снижение зарплаты чиновников

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»

Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное