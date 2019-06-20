Экономика
Путин согласился, что россиянам стало тяжелее житьИнфо24 06:00
Комментируя ситуацию, Путин сообщил, что «в МЧС сложилась ситуация не самая лучшая». Уровень доходов — один из наиболее волнующих для россиян вопросов, признал Путин. Президент прокомментировал сообщения об общем снижении доходов россиян и о том, что «жить стало тяжелее».
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Политика
Путин заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты
Ранее во время «прямой линии» Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу».
Обновлено в 06:12
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Политика
В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова
Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
В России многодетным семьям частично компенсируют ипотеку
Обновлено вчера в 10:35
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский может перенести АП в здание бывшего музея Ленина
Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность переезда администрации президента из здания на Банковой улице в Киеве в «Украинский дом» — бывший музей Владимира Ленина на Европейской площади.
Обновлено в 05:49
Авто
В России зарегистрировано 43,5 миллиона легковых авто
Как отмечают эксперты агентства «Автостат», из общего числа зарегистрированных на территории России машин только 41,8 млн автомобилей принадлежат частным лицам.
Обновлено в 05:22
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия
Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу
Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей
Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика
Если нет возможности смотреть. Текстовая трансляция прямой линии Путина
О чем россияне спрашивают президента Сегодня в нашей стране проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 04:58
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры
Обновлено вчера в 19:45
ЖКХ
После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ
Во время прямой линии с президентом были обнародованы фотографии неубранных мусорных контейнеров в Верхней Салде.
Обновлено в 07:05
Авто
Названы четыре лучших внедорожника за 900 тысяч рублей
Имея 900 тысяч рублей в кошельке, можно купить отличный рамный внедорожник Great Wall Hover H5 2014-2015 года с подключаемым передним приводом и понижающим рядом.
Обновлено в 06:42
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Хоккей
Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ
Вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский впервые за спортивную карьеру признан лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 01:32
Кино
Студия Pixar анонсировала новый мультфильм «Душа»
Анимационная студия Pixar анонсировала новый полнометражный мультфильм.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Поезд с опасными боеприпасами сошел с рельсов в США
Нагруженный опасными боеприпасами железнодорожный состав сошел с рельсов в американском штате Невада.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух
В бухте Средней, где находится так называемая "китовая тюрьма", косаток и белух начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Общество
Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить
По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
Политика
Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента
Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин объяснил, чем грозит резкое снижение зарплаты чиновников
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»
Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40