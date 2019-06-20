Экономика

Путин признал, что россиянам стало тяжелее житьBFM.ru 05:28

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии». Программу транслируют ведущие федеральные телеканалы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин констатировал ухудшение уровня жизни россиян

Известия05:40

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Коммерсантъ05:45

Путин ответил на вопрос, когда жить станет легче

Газета.Ru05:41

Путин объяснил падение доходов россиян

Ведомости05:45

Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян

RT на русском05:29

Владимир Путин согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее

Говорит Москва05:18

Сотни россиян спросили Путина про окрошку

Lenta.ru05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Футбол

Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию

Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении Киевского патриархата.
Обновлено в 06:52
Общество

Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Экономика

Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Экономика

Участок трассы «Дон» в обход Аксая планируется достроить в 2022 году

Обновлено в 06:01
Политика

Обвиняемый в шпионаже Уилан попросил Трампа о публичной поддержке

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:32
Происшествия

Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной

Кенийская бегунья Шиис Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году антидопинговым агентством страны за использование запрещенных веществ, повышающих работоспособность, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News.
Обновлено в 04:24
Политика

Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска

Обновлено в 05:22
Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области

В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено вчера в 13:02
Политика

Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Недвижимость

В России запустили ипотеку на строительство частных домов

В России запустили пилотный продукт по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Обновлено в 04:34
Происшествия

СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Спорт

Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину

Обновлено в 05:16
Политика

Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента

Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Муж Климовой променял ее на молодую актрису

Напомним, что 41-летняя актриса Екатерина Климова подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи в конце мая после пяти лет брака.
Обновлено вчера в 04:00
Общество

Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату

Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Политика

У США лицемерная позиция в сфере биологического оружия, заявил Рябков

США придерживаются лицемерной позиции в отношении Конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), Москва не понимает, что именно мешает Вашингтону разблокировать переговоры по созданию верификационных механизмов в рамках конвенции, при том, что сами они хотят получить односторонний доступ на микробиологические объекты других стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное