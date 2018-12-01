Политика

Путин привел доказательства намеренной провокации Киева в Черном море
Известия
16:00

В судовых журналах украинских кораблей, задержанных в Черном море, прописано задание проникнуть в территориальные воды России. Это подтверждают в своих показаниях и украинские моряки, заявил президент РФ Владимир Путин 1 декабря на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Известия16:00
Владимир Путин
Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Это спланированная провокация.
— Владимир ПутинТК Звезда 15:58

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