Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в полеТолк 16 августа в 21:01

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Именно они посадили самолет А321 с неисправными двигателями в кукурузном поле в подмосковном Жуковском и спасли жизни более 200 человек.
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с чего всё началось
Как отмечается в тексте указа, опубликованного на сайте
 Кремля, звания Героев России присвоены летчикам "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".
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