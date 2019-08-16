с чего всё началось

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Именно они посадили самолет А321 с неисправными двигателями в кукурузном поле в подмосковном Жуковском и спасли жизни более 200 человек.

Армия и оружие Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации.

Экономика Повышение пенсионного возраста это только начало По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.

Происшествия В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Политика Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИ Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова — «Гагарин» — принял свой первый — тестовый — пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».

Происшествия Автобус с туристами врезался в столб в Москве На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Шоу-бизнес Королева Великобритании запретила Меган Маркл носить джинсы Королева Великобритании Елизавета запретила жене своего внука принца Гарри Меган Маркл носить джинсы и рваную, потертую одежду, так как считает джинсы одеждой для работяг, никак не подходящей герцогине, коей является Маркл.

Футбол Дзюбе грозит дисквалификация по итогам матча с «Ахматом» Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может быть наказан по итогам встречи с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

Политика Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.

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Путешествия Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы Чаще всего курортные романы туристы заводят на российском черноморском побережье.