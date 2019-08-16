Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321Телеканал 360° 16 августа в 08:55
Командир А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев Российской Федерации, остальные члены экипажа получили орден Мужества. Владимир Путин также уточнил, что надеется на сокращение числа таких происшествий.
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с чего всё началось
Как отмечается в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, звания Героев России присвоены летчикам "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".ТАСС16 августа в 08:56
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