Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321RT на русском 08:58

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области. Во время совещания с членами Совета безопасности России глава государства рассказал, что подписал указ о награждении экипажа самолёта, передаёт РИА Новости.
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Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

АНАПА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
РИА Новости09:20

Подробнее о событии

Летчик «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, стесняется звания Героя России

URA.Ru10:25

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

РБК09:42

Владимир Путин наградил экипаж жёстко севшего в Подмосковье самолёта

REGNUM09:27

Мэрия Екатеринбурга наградит экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета

ТАСС09:50

Ставший Героем России пилот промолчал в ответ

Lenta.ru10:30

Путин присвоил звания Героев России пилотам совершившего аварийную посадку Airbus A321

RT на русском08:58

Путин присвоил звания героев пилотам аварийно севшего в Подмосковье самолета

Ведомости08:59
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество

Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа

Организаторы митинга 25 августа отказались его проводить.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия

МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька

Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака

Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Собчак перевоплотилась в балерину

На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Политика

В Гренландии отреагировали на сообщения о желании Трампа купить остров

Обновлено в 07:58
Политика

Суд Москвы оставил под арестом задержанных украинских моряков

Мосгорсуд признал законным решение о продлении содержания под стражей шестерых из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:59
Политика

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Тарасов: Третьего в постели я не приемлю

Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться

Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Экономика

Шипулин спрятал от облизбиркома более 13 миллионов

Обновлено в 10:14
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Политика

Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Обновлено в 10:20
Общество

Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская

Обновлено в 10:06
Политика

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Обновлено вчера в 19:14
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Обновлено в 09:21
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия

СКР опроверг возбуждение дела против москвички за покупку лекарства

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая приобрела по почте препарата фризиум, не входящий в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России, заявила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Обновлено в 06:40
Политика

Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Авто

АвтоВАЗ отзовет несколько тысяч бракованных Lada Granta

Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать для ремонта 11 тысяч машин марки Lada Granta.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна

Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Общество

Instagram Бузовой потребовали заблокировать за шутку про блокаду

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин направил генпрокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей Ольги Бузовой в Instagram.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

Обновлено в 01:23
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО участника незаконного шествия в Москве Котова

Мосгорсуд признал законным арест московского программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:19
Общество

Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу

Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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