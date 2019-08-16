Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321RT на русском 08:58
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области. Во время совещания с членами Совета безопасности России глава государства рассказал, что подписал указ о награждении экипажа самолёта, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
АНАПА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.РИА Новости09:20
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество
Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа
Организаторы митинга 25 августа отказались его проводить.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Собчак перевоплотилась в балерину
На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Политика
Суд Москвы оставил под арестом задержанных украинских моряков
Мосгорсуд признал законным решение о продлении содержания под стражей шестерых из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:59
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Экономика
Шипулин спрятал от облизбиркома более 13 миллионов
Обновлено в 10:14
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Общество
Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская
Обновлено в 10:06
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Обновлено вчера в 19:14
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
СКР опроверг возбуждение дела против москвички за покупку лекарства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая приобрела по почте препарата фризиум, не входящий в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России, заявила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Обновлено в 06:40
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько тысяч бракованных Lada Granta
Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать для ремонта 11 тысяч машин марки Lada Granta.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Общество
Instagram Бузовой потребовали заблокировать за шутку про блокаду
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин направил генпрокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей Ольги Бузовой в Instagram.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО участника незаконного шествия в Москве Котова
Мосгорсуд признал законным арест московского программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:19
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10