АНАПА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

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Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области. Во время совещания с членами Совета безопасности России глава государства рассказал, что подписал указ о награждении экипажа самолёта, передаёт РИА Новости.

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