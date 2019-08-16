Происшествия

Путин присвоил звание Героев России пилотам А321Телеканал 360° вчера в 08:55

Командир А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев Российской Федерации, остальные члены экипажа получили орден Мужества. Владимир Путин также уточнил, что надеется на сокращение числа таких происшествий.
Читать в источнике
Комментировать773
с чего всё началось
Как отмечается в тексте указа, опубликованного на сайте
 Кремля, звания Героев России присвоены летчикам "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".
ТАССвчера в 08:56

Подробнее о событии

Президент присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Газета.Ru02:21

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

РБКвчера в 09:42

Ставший Героем России пилот промолчал в ответ

Lenta.ruвчера в 10:30

Спасший более 200 человек командир A321 — о звании Героя России: Не ожидал

Life.ruвчера в 11:17

Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, совершившего посадку под Жуковским

ТАССвчера в 08:56

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

РИА Новостивчера в 09:20

Владимир Путин наградил экипаж жёстко севшего в Подмосковье самолёта

REGNUMвчера в 09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Космос

Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Обновлено в 14:14
Происшествия

В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине

Обновлено в 18:32
Технологии

Американский экспериментальный катамаран Sea Slice пошел на лом

Начиная с конца 1990-х годов, Sea Slice использовался в качестве платформы для отработки различных экспериментальных решений, в частности, в области боевых систем и тактики.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

Обновлено в 19:21
Кино

Новый фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в РФ

Обновлено в 01:37
Общество

Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары

Обновлено в 17:33
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Транспорт

Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю

В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено в 18:00
Здоровье

Женщина неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках

Американка думала, что у нее камни в почках, но родила тройню, сообщает The Mirror.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие

США хотят доверить искусственному интеллекту ядерное оружие

По мнению военных специалистов США, подлетное время современных ракетных систем резко сокращает время принятия решения об ответном ударе для руководящих лиц.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти

На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
Обновлено в 08:27
Космос

США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»

Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Политика

Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию

Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Культура

Netflix снимет мультсериал с Элвисом Пресли в роли шпиона

Обновлено в 09:27
Происшествия

СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Перми

Обновлено в 11:05
Армия и оружие

В США раскрыли перспективы ВМФ России

Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную, пишет The National Interest.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Во время свадьбы в Кабуле произошел взрыв

В Кабуле в одном из свадебных залов произошел взрыв.
Обновлено в 16:13
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке лекарства для больного ребенка

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которая заказала в интернете зарубежный психотропный препарат для своего ребенка, страдающего эпилепсией.
Обновлено в 11:12
Футбол

Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Баскетбол

Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сократился до 13 человек

После нескольких кадровых потерь команда Поповича вылетела в Австралию в составе тринадцати человек.
Обновлено в 16:41
Культура

Валерия Гергиева холодно приняли в Австрии

Как стало известно в субботу, 17 августа, выступление художественного руководителя Мариинского театра Петербурга Валерия Гергиева на Зальцбургском фестивале в Австрии получило прохладные отзывы критиков.
Обновлено в 09:41
Игры

Разработчики Starbase опубликовали 15-минутную демонстрацию геймплея

Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.
Обновлено в 10:33
Политика

Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Космос

В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»

Обновлено в 20:02
Футбол

«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии

В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
Обновлено в 14:56
Киберспорт

Хакеры взломали Wolfenstein Youngblood, где используется Denuvo

Хакерская группа Codex заявила о том, что ей удалось взломать кооперативный боевик Wolfenstein Youngblood, в котором используется система защиты Denuvo.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры

Обновлено в 19:40
Гаджеты

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
Главное