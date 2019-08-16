с чего всё началось

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Политика Порошенко назвал главные страхи России Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.

Здоровье Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.

Общество Под Керчью обнаружили пустой саркофаг греческой колонизации Крыма Археологи обнаружили на некрополе античного поселения Мирмекий под Керчью погребение греческой колонизации Крымского полуострова.

Теннис Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати Даниил Медведев, первая ракетка России, победил в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати серба Новака Джоковича.

Общество В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана.

Шоу-бизнес Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Футбол Шакири: «Я разочарован тем, что больше не могу играть» Понятия не имею, откуда взялись эти слухи. Недавно Шакири заявил, что он не планирует покидать команду этим летом.

Технологии Сбербанк внедрит оплату в магазинах по отпечатку пальца Кроме идентификации по отпечатку пальца, планируется использовать и изображение лица.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.

Политика Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.

Кино Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока» Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.