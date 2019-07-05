с чего всё началось

Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Политика «Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Происшествия Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.

Общество Нашествие лис и енотов произошло в Москве Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.

Транспорт Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.

Финансы Эксперт оценил рекордный рост доли безналичных платежей в России Как считает эксперт, банкам необходимо активнее внедрять стимулы использования безналичных платежей.

Авто Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC Компания Lexus представила на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) прототип спортивного автомобиля LC с откидным верхом.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Футбол «Андерлехт» объявил о переходе Насри Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком бельгийского «Андерлехта».

Гаджеты Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила Samsung $683 млн По сообщениям сетевых источников, Apple выплатила Samsung 800 млрд вон (приблизительно $683 млн), чтобы покрыть стоимость OLED-панелей, заказы на которые оказались ниже, чем предусматривала договорённость.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Футбол Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.

Происшествия Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.

Кино Ричард Мэдден завершил брошенную из-за «Игры престолов» учебу Британский актер и лауреат «Золотого глобуса» Ричард Мэдден официально завершил обучение в Королевской консерватории Шотландии, которое ему пришлось прервать из-за съемок в сериале «Игра престолов».

Происшествия Фургон въехал в толпу людей в Великобритании В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.

Политика Российским силовикам с 1 октября повысят оклады «С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.

Происшествия В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.

Политика В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы» Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".

Шоу-бизнес Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".