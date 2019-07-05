Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникамРИА Новости 05:31
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших в Баренцевом море подводников: четырем из них — Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьеву и Константину Сомову — присвоили звание Героя России.Новая газета05:19
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:30, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Обновлено в 11:54
Общество
Нашествие лис и енотов произошло в Москве
Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50
Транспорт
Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург
Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 11:08
Финансы
Эксперт оценил рекордный рост доли безналичных платежей в России
Как считает эксперт, банкам необходимо активнее внедрять стимулы использования безналичных платежей.
Обновлено в 11:33
Авто
Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC
Компания Lexus представила на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) прототип спортивного автомобиля LC с откидным верхом.
Обновлено в 11:28
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс
Обновлено в 08:04
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Футбол
«Андерлехт» объявил о переходе Насри
Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком бельгийского «Андерлехта».
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила Samsung $683 млн
По сообщениям сетевых источников, Apple выплатила Samsung 800 млрд вон (приблизительно $683 млн), чтобы покрыть стоимость OLED-панелей, заказы на которые оказались ниже, чем предусматривала договорённость.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Футбол
Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде
Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Кино
Ричард Мэдден завершил брошенную из-за «Игры престолов» учебу
Британский актер и лауреат «Золотого глобуса» Ричард Мэдден официально завершил обучение в Королевской консерватории Шотландии, которое ему пришлось прервать из-за съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Политика
Российским силовикам с 1 октября повысят оклады
«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом
В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей
Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42