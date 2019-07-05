Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникамРИА Новости 05:31
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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Происшествия
В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека
"По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.
Обновлено в 05:07
Политика
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
В США назвали преимущества Ка-52 «Аллигатор» против AH-64 Apache
Оказалось, российский вертолет, называемый «Аллигатор», обладает рядом важных для ведения боя преимуществ, сообщает We Are The Mighty.Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 способен подниматься на высоту до 5500 метров и развивать скорость до 300 км/час.
Обновлено в 04:01
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море
Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот.
Обновлено в 02:20
Теннис
Ник Киргиос: Я ударил Надаля специально
Хотел - и ударил, прямо в грудь.
Обновлено в 02:13
Общество
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.
Обновлено вчера в 22:25
Интернет
Популярный браузер 17 лет позволял воровать данные пользователей
В браузере Mozilla Firefox на протяжении 17 лет злоумышленники могли без особого труда красть файлы пользователей.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Обновлено в 05:22
Наука
Ученые выяснили, как можно притормозить глобальное потепление
Ученые нашли простой способ затормозить глобальное потепление на планете.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Футбол
Прядкин: делегация УЕФА осталась довольна визитом в Грозный
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны тем, как прошел их визит в Грозный.
Обновлено в 05:26
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Авто
Студенты превратили BMW X7 в пикап
Специально для своего ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days, баварская компания создала 5-местный пикап на базе X7.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Бывшего сити-менеджера Челябинска снова отдали под суд
Сегодня апелляционная инстанция Свердловского областного суда удовлетворила требование прокуратуры об отмене приговора бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову.
Обновлено в 05:29
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины
Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Экономика
Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56%
Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.
Обновлено в 04:12
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07