с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников. Четырем из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации, остальные десять удостоены орденов Мужества.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Экономика «Ростелеком» рассчитается за Tele2 новыми акциями Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк полностью выйдет из капитала Tele2 и, скорее всего, получит акции «Ростелекома».

Театры Мединский уволил директора театра имени Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Общество Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол о нарушении закона об информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Футбол Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.

Авто В РФ стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Финансы Международные резервы России за июнь выросли на 4,7% Международные резервы РФ на 1 июля 2019 года составили $518,36 млрд, что на 4,7% (или на $23,1 млрд) выше уровня на 1 июня, сообщает Банк России.

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Гаджеты Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.

Интернет Metamask выпустит Ethereum-кошелек для iOS и Android Компания MetaMask, которая разрабатывает кошелек для Ethereum и токенов стандарта ERC-20, назвала дату выхода мобильного приложения для iOS и Android.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Политика Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.

Происшествия Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.

Происшествия В Улан-Удэ следователь СК стрелял в полицейского В Улан-Удэ следователь СК выстрелил из травматического пистолета в полицейского.

Экономика ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.

Происшествия Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.

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Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

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