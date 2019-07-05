Политика
Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникамРБК 05:15
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников. Четырем из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации, остальные десять удостоены орденов Мужества.
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Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против России
В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене антироссийских санкций.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Тегеране грузовик врезался в стену посольства России
Обновлено в 07:54
Политика
Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100
Обновлено вчера в 05:11
Общество
Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова снялась в откровенной фотосессии
Откровенная фотосессия состоялась в рамках рекламы нижнего белья. Дочь Ларисы Гузеевой часто шокирует пользователей Сети.
Обновлено в 07:08
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение»
Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".
Обновлено в 07:45
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Футбол
В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено вчера в 04:16
Единоборства
Дольф Лундгрен признался в симпатиях к Федору Емельяненко
Американский актер Дольф Лундгрен в интервью YouTube-каналу TheMacLife высказался о российском бойце смешанного стиля (ММА) Федоре Емельяненко.
Обновлено в 07:43
Общество
В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле
При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:57
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах
Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:48
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Авто
Новая BMW M8 Competition получит 616-сильный мотор
Купе показали в ходе фестиваля скорости в Гудвуде. Новая BMW M8 Competition является самым мощным серийным автомобилем марки.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»
Президент Владимир направил приветствие участникам, организаторам и гостям всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
Обновлено в 07:07
Политика
Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Джереми Ханта
По словам Захаровой, теперь понятно, "в чем заключается стратегия Лондона" по "делу Скрипалей" Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о "стратегической неопределенности".
Обновлено в 06:54
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07