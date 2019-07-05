Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникамРБК 05:15

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников. Четырем из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно присвоено звания Героя Российской Федерации, остальные десять удостоены орденов Мужества.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин посмертно наградил
 погибших в Баренцевом море подводников: четырем из них — Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьеву и Константину Сомову — присвоили звание Героя России.
Новая газета05:19

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Путин подписал указ о награждении подводников, погибших в Баренцевом море

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Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
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