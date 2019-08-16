Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикамРБК 09:42
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом президент сообщил, открывая совещание с членами Совбеза, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле за аэропортом "Жуковский".Вести.Финанс10:24
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