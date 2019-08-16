с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом президент сообщил, открывая совещание с членами Совбеза, передает ТАСС.

Происшествия Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.

Здоровье Названа самая канцерогенная бытовая вещь Специалисты озвучили, какая вещь в быту может спровоцировать развитие рака.

Авто Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год В модельном ряду Infiniti ожидается интересное пополнение: компания анонсировала купеобразный кроссовер с индексом QX55.

Происшествия Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.

Общество «Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Политика Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.

Происшествия В Крыму во время драки убили начальника МЧС В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.

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Экономика «Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП «Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Общество В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.

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Политика Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.

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Шоу-бизнес Наташа Королева готовится стать бабушкой Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.

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Политика Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.