Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикамРИА Новости вчера в 09:20

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России. О своем решении президент объявил, открывая совещание с постоянными членам Совбеза в Анапе.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал указ
 о награждении экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле за аэропортом "Жуковский".
Вести.Финансвчера в 10:24

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Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Известиявчера в 20:33

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

РБКвчера в 09:42

Ставший Героем России пилот промолчал в ответ

Lenta.ruвчера в 10:30

Путин присвоил пилотам, посадившим самолет в кукурузном поле, звания Героев России

ТВКвчера в 09:13

Мэрия Екатеринбурга наградит экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета

ТАССвчера в 09:50

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

РИА Новостивчера в 09:20

Путин присвоил звания героев России летчикам севшего в поле Airbus

ТВ Центрвчера в 09:15
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Политика

В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено вчера в 03:24
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.
Обновлено в 08:41
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа

Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 17:44
Происшествия

Третья за день крупная авария произошла в России

Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Баскетбол

Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сокращен до 13 игроков

На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная США сыграет с командами Турции, Японии и Чехии.
Обновлено в 16:53
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве

Обновлено в 17:52
Футбол

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России

Обновлено в 14:02
Политика

У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам

Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 03:11
Происшествия

Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти

Обновлено в 08:59
Политика

Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили возле Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Футбол

Рамзан Кадыров: «По мнению специалистов очень спорное удаление»

Обновлено в 15:55
Происшествия

ABC: в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом

Небольшой самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк).
Обновлено в 18:25
Политика

Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Гаджеты

На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4

Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.
Обновлено в 16:54
Теннис

Киз сыграет с Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати

Обновлено в 17:54
Кино

Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Грузия и США подпишут договор о военном сотрудничестве

«В скором времени США и Грузия поставят подпись под соглашением, которое продолжит ту политику, чтопроводит США совместно с оборонным ведомством», - заявил министр обороны Грузии.
Обновлено в 07:20
Футбол

Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме

Обновлено в 17:07
Происшествия

В крови отравившихся подсолнечным маслом ульяновцев найден яд

Обновлено в 04:56
Кино

Новый фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в РФ

Обновлено в 01:37
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Общество

Беглов хочет включить парк Малиновка в реестр ЗНОП

Обновлено в 14:46
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ

Обновлено в 16:06
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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