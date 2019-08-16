Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикамРИА Новости вчера в 09:20
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России. О своем решении президент объявил, открывая совещание с постоянными членам Совбеза в Анапе.
Читать в источнике
Оценить833
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле за аэропортом "Жуковский".Вести.Финансвчера в 10:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено вчера в 03:24
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.
Обновлено в 08:41
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Баскетбол
Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сокращен до 13 игроков
На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная США сыграет с командами Турции, Японии и Чехии.
Обновлено в 16:53
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 17:52
Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Происшествия
ABC: в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом
Небольшой самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк).
Обновлено в 18:25
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Гаджеты
На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4
Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.
Обновлено в 16:54
Теннис
Киз сыграет с Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати
Обновлено в 17:54
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Грузия и США подпишут договор о военном сотрудничестве
«В скором времени США и Грузия поставят подпись под соглашением, которое продолжит ту политику, чтопроводит США совместно с оборонным ведомством», - заявил министр обороны Грузии.
Обновлено в 07:20
Футбол
Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме
Обновлено в 17:07
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Общество
Беглов хочет включить парк Малиновка в реестр ЗНОП
Обновлено в 14:46
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ
Обновлено в 16:06