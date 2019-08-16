с чего всё началось

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России. О своем решении президент объявил, открывая совещание с постоянными членам Совбеза в Анапе.

Политика В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Политика В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Армия и оружие Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Происшествия Третья за день крупная авария произошла в России Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.

Баскетбол Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сокращен до 13 игроков На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная США сыграет с командами Турции, Японии и Чехии.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

Политика У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.

Политика Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.

Армия и оружие Американский беспилотник заметили возле Крыма Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.

Происшествия ABC: в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом Небольшой самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк).

Политика Министр финансов Аргентины подал в отставку Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.

Гаджеты На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4 Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.

Кино Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.

Армия и оружие Грузия и США подпишут договор о военном сотрудничестве «В скором времени США и Грузия поставят подпись под соглашением, которое продолжит ту политику, чтопроводит США совместно с оборонным ведомством», - заявил министр обороны Грузии.