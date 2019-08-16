Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикамРИА Новости 09:20
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России. О своем решении президент объявил, открывая совещание с постоянными членам Совбеза в Анапе.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле за аэропортом "Жуковский".Вести.Финанс10:24
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено в 16:40
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал на видео смартфон Redmi Note 8
Обновлено в 03:52
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами
Обновлено в 11:37
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено в 00:32
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Политика
В России оценили новую стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новую стратегию офиса президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению полуострова и Донбасса".
Обновлено в 06:09
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн
В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Игры
В Need for Speed Heat не будет лутбоксов
Обновлено вчера в 09:33
Театры
Новым худруком Волковского театра станет Сергей Пускепалис
Новым художественным руководителем Волковского театра в Ярославле станет режиссер и актер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:12
Здоровье
В России составляют списки детей, которым нужны запрещенные лекарства
Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы составляет списки семей, в которых детям нужны незарегистрированные в России лекарства, сообщила руководитель центра Анна Федермессер.
Обновлено в 17:42
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5% в июле
За семь месяцев этого года объёмы производства легковушек составили 894 тыс. единиц, что на 2,1% больше.
Обновлено в 11:10
Общество
Роскачество объяснило, как отличить фейковые отзывы от настоящих
Специалисты Роскачества разработали рекомендации, которые позволят отличить «заказные» отзывы на товары и услуги в сети от реальных.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Общество
Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям
Во всех вузах отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Футбол
Тренер сборной Бразилии: «Неймар сказал, что ждёт решения ПСЖ»
В сезоне 2018/19 Неймар из-за травмы принял участие в 28 матчах, забив 23 гола и оформив 13 голевых передач.
Обновлено в 17:12
Космос
Украинский ученый Кузнецов назвал новую версию конца света: «Ничего живого уже не будет»
Украинский ученый озвучил новый "бескровный" сценарий Армагеддона.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл
Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Смартфон Motorola One Action показался со всех сторон
В распоряжении сетевых источников оказались качественные рендеры смартфона Motorola One Action, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время.
Обновлено вчера в 08:11
Авто
В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz
Бесплатному ремонту в сервисных центрах АО «Мерседес-Бенц Рус» подлежит 21 автомобиль Marco Polo, выпущенный с января 2017-го по июнь 2018 года.
Обновлено в 09:33
Культура
Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ
Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52