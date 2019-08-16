Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикамРИА Новости 09:20

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России. О своем решении президент объявил, открывая совещание с постоянными членам Совбеза в Анапе.
Читать в источнике
Комментировать557
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал указ
 о награждении экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле за аэропортом "Жуковский".
Вести.Финанс10:24

Подробнее о событии

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Газета.Ru16:35

Путин присвоил звания Героев России пилотам совершившего аварийную посадку Airbus A321

RT на русском08:58

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

РБК09:42

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

РИА Новости09:20

Мэрия Екатеринбурга наградит экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета

ТАСС09:50

Ставший Героем России пилот промолчал в ответ

Lenta.ru10:30

Президент наградил экипаж А321, посадивший самолет на кукурузное поле

Коммерсантъ10:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Происшествия

В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью

Обновлено в 15:04
Кино

«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ

Обновлено в 14:04
Политика

В Кремле назвали условия проведения переговоров в нормандском формате

Российская сторона поддерживает идею встречи нормандской четверки, однако, эти переговоры должны быть нацелены на существенные результаты в вопросах донбасского урегулирования.
Обновлено в 10:22
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Иран объявил о создании собственного аналога С-300

Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.
Обновлено в 11:06
Культура

Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.
Обновлено в 12:00
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Гаджеты

В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3

Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Футбол

Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»

Обновлено в 14:32
Происшествия

Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птиц

Самолет UTair, вылетевший в Уфу, был вынужден вернуться во Внуково из-за попадания птиц в двигатель.
Обновлено в 06:14
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено в 06:54
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Общество

Транспортные карты запретят пополнять наличными

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

Обновлено вчера в 09:40
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Общество

ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:24
Игры

«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры

Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 10:10
Политика

ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено в 15:45
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено 14 августа в 11:11
Авто

Toyota вывела на тесты подзаряжаемый гибрид RAV4

Если присмотреться, можно разглядеть порт для зарядки, закрытый тканью, что говорит о том, что перед нами подзаряжаемый гибрид.
Обновлено в 07:38
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька

Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Общество

В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах

Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Наука

ROBOpilot совершил первый полет в США

Система ROBOpilot, созданная исследовательской лабораторией при ВВС США, позволяет не только модифицировать обычные легкие самолеты и превращать их в беспилотные, но и выполнять, в случае необходимости, обратное преобразование.
Обновлено в 09:01
Происшествия

СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
Главное