с чего всё началось

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России. О своем решении президент объявил, открывая совещание с постоянными членам Совбеза в Анапе.

Политика В Кремле назвали условия проведения переговоров в нормандском формате Российская сторона поддерживает идею встречи нормандской четверки, однако, эти переговоры должны быть нацелены на существенные результаты в вопросах донбасского урегулирования.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Армия и оружие Иран объявил о создании собственного аналога С-300 Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.

Культура Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.

Экономика Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.

Гаджеты В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3 Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.

Происшествия Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птиц Самолет UTair, вылетевший в Уфу, был вынужден вернуться во Внуково из-за попадания птиц в двигатель.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Общество Умерла нидерландская принцесса Кристина По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.

Общество Транспортные карты запретят пополнять наличными Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Общество ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».

Игры «Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.

Политика ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.

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Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Происшествия В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.

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