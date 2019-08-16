Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикамРИА Новости 09:20
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России. О своем решении президент объявил, открывая совещание с постоянными членам Совбеза в Анапе.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле за аэропортом "Жуковский".Вести.Финанс10:24
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Политика
В Кремле назвали условия проведения переговоров в нормандском формате
Российская сторона поддерживает идею встречи нормандской четверки, однако, эти переговоры должны быть нацелены на существенные результаты в вопросах донбасского урегулирования.
Обновлено в 10:22
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Иран объявил о создании собственного аналога С-300
Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.
Обновлено в 11:06
Культура
Жириновский раскритиковал советские песни за пропаганду алкоголя
Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес популярных советских песен.
Обновлено в 12:00
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3
Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Футбол
Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 14:32
Происшествия
Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птиц
Самолет UTair, вылетевший в Уфу, был вынужден вернуться во Внуково из-за попадания птиц в двигатель.
Обновлено в 06:14
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Общество
ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:24
Игры
«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры
Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
Политика
ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено в 15:45
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11
Авто
Toyota вывела на тесты подзаряжаемый гибрид RAV4
Если присмотреться, можно разглядеть порт для зарядки, закрытый тканью, что говорит о том, что перед нами подзаряжаемый гибрид.
Обновлено в 07:38
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Наука
ROBOpilot совершил первый полет в США
Система ROBOpilot, созданная исследовательской лабораторией при ВВС США, позволяет не только модифицировать обычные легкие самолеты и превращать их в беспилотные, но и выполнять, в случае необходимости, обратное преобразование.
Обновлено в 09:01
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36