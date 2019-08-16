Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам A321Газета.Ru 16 августа в 09:54

Президент России Владимир Путин присвоил летчикам самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России, сообщает РИА "Новости".
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Как отмечается в тексте указа, опубликованного на сайте
 Кремля, звания Героев России присвоены летчикам "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".
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