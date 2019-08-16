с чего всё началось

Общество Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.

Армия и оружие В ООН заявили о готовности способствовать переходному процессу в Судане В ООН готовы способствовать переходному процессу в Судане, сообщается в заявлении официального представителя Генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

Общество Мэр Оттавы признался в гомосексуальности Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Политика Порошенко назвал «страхи» России В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Политика В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Армия и оружие Первокурсники ДВОКУ прошли «обкатку танками» Курсанты первого курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в рамках освоения курса интенсивной общевойсковой подготовки прошли обкатку танками.

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Футбол Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту» Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Игры Фанаты No Man’s Sky наконец установили билборд с благодарностью разработчикам Шон Мюррей Примечательно, что билборд установили всего через пару дней после выхода самого крупного обновления для No Man's Sky — Beyond.

Теннис Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Барти Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал турнира категории Premier в Цинциннати.

Политика Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.

Транспорт Тайфун «Кроса» затопил 17 участков дорог в Приморье После прошедшего в Приморском крае тайфуна «Кроса» 17 участков дорог оказались подтоплены паводком.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.