с чего всё началось

Экономика Прожиточный минимум пенсионера повысят в Забайкалье до 9832 руб Величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Забайкалье предложили повысить на 11,2% - до 9832 рублей.

Общество Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Происшествия Таксист изнасиловал пассажирку и потребовал дополнительную оплату Таксист изнасиловал пассажирку, находящуюся без сознания в Филадельфии в США, а затем потребовал с нее деньги за то, что ее стошнило, сообщает Daily Mail.

Политика В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.

Здоровье Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Происшествия Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.

Транспорт Лидер байкеров России назвал кузбасский автобан дорогой в будущее 17 августа в открытии движения по новому участку дороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий принял участие лидер российского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург).

Общество Несколько десятков человек эвакуированы из-за паводка в Приморье О 58 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Футбол Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом» Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу арбитров на матче «Ахмат» — «Зенит», который прошел 17 августа.

Общество Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.

Политика В Москве сегодня пройдет несколько протестных акций С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Происшествия Две тысячи человек эвакуированы на Канарах из-за лесного пожара Примерно 2 тыс. человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова, Испания).

Происшествия Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.

Гаджеты IKEA начнет инвестировать в развитие технологий «умного дома» Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно развивать проект по созданию продуктов и технологий для системы «умный дом».

Общество Несколько десятков жилых домов подтоплены паводком в Хабаровске В Хабаровском крае подтоплено 180 приусадебных участков, 90 дачных и свыше 320 земельных участков, а также более полусотни жилых домов.

Общество Мэр Оттавы признался в гомосексуальности Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.