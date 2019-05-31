Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностейКоммерсантъ 05:36

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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В российских городах комментируют новые названия аэропортов

Коммерсантъ12:29

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

RT на русском11:34

От Петра I до Хворостовского. Какие имена присвоили российским аэропортам

ТАСС06:02

Какие имена Путин присвоил аэропортам

Газета.Ru08:47

Сын Маресьева надеется, что аэропорту Волгограда всё-таки присвоят имя его отца

Говорит Москва09:31

В институте Пушкина рассказали о программе популяризации русского языка

РИА Новости09:22

Путин присвоил российским аэропортам имена заслуженных деятелей страны

Интерфакс05:37
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Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Политика

Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Общество

В Екатеринбурге создали рабочую группу по опросу о месте для храма

Обновлено в 12:14
Здоровье

СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске

Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию об оказании некачественной медицинской помощи тяжелобольному ребенку из Минусинска, которая привела к резкому ухудшению состояния мальчика, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Девочка из России упала с балкона отеля в Турции

Обновлено в 10:11
Футбол

Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов

Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Недвижимость

Москва заняла второе место в мире по росту цен на элитное жилье

В компании отметили, что столица РФ уступила только Берлину (+14,1%).
Обновлено в 04:17
Экономика

Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов

Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Авто

Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения

Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.
Обновлено в 00:55
Общество

Главу охраны Цукерберга обвинили в расизме в адрес жены главы Facebook

Обновлено в 11:01
Футбол

Клопп рассказал о готовности Фирмино сыграть в финале ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, сможет ли принять участие в финальном матче Лиги чемпионов форвард команды Роберто Фирмино.
Обновлено в 12:15
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Общество

В Кузбассе чиновник выпил воду с червями

Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Политика

Россия расширила черный список представителей Евросоюза

Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани

Обновлено в 08:58
Политика

Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны

Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Политика

Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн

Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Хоккей

В состав ВХЛ вошли четыре новых клуба

Совещание началось с представления новых клубов, вступающих в Высшую хоккейную лигу в сезоне-2019/20: «Динамо» (Тверь), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан).
Обновлено в 12:50
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Космос

Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено 29 мая в 14:47
Экономика

НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского

Обновлено в 07:54
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
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