Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностейКоммерсантъ 05:36
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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